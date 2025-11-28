امام جمعه ایلام: راهکارهای عملی برای کاهش فشار معیشتی ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه ایلام با بیان اینکه حفظ انسجام و وحدت ملی، راهبرد اصلی مقابله با طرح‌های دشمن است، گفت: امروز تفرقه‌افکنی مهم‌ترین ابزار دشمن علیه ملت ایران است و نقش رسانه‌ها در جلوگیری از القای یأس و شکاف اجتماعی بسیار تعیین‌کننده است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، افزود: مردم از شرایط موجود رضایت ندارند و انتظار دارند دولت و مجلس با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، راهکارهای عملی برای کاهش فشار معیشتی ارائه کنند.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌ها باید تقویت شود تا آثار آن در زندگی مردم نمایان شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، ضمن گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از عملکرد راهبردی این نیرو در دفاع مقدس و همچنین حضور فعال و مقتدرانه در رزمایش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قدردانی کرد و دور زدن کره زمین توسط ناوگروه ایرانی را نشانه‌ای از توان بومی و اقتدار دریایی کشور دانست.

امام‌جمعه ایلام با یادآوری سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای از جمله شهیدان «محسن فخری‌زاده» و «مجید شهریاری»، افزود: این ترورها مسیر علمی کشور را متوقف نکرد و امروز شاهد شتاب بیشتر حرکت علمی کشور هستیم و جوانان پژوهشگر با انگیزه‌ای مضاعف این مسیر را ادامه می‌دهند.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب، بسیج را نهادی برخاسته از متن مردم و برخوردار از ظرفیت‌های رو به رشد معرفی کردند، نهادی که نقش آن دیگر محدود به مرزهای داخلی نیست و با الهام‌بخشی به ملت‌های منطقه، به یک بازیگر مؤثر در امنیت منطقه تبدیل شده است.

امام‌جمعه ایلام با اشاره به بازتاب‌های جهانی سخنان مقام معظم رهبری، اظهار کرد: رسانه‌های بین‌المللی بیشترین تمرکز را بر تأکید رهبر انقلاب بر «پیروزی جمهوری اسلامی ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه» گذاشتند چرا که این پیروزی «قطعی و بدون تردید» بوده است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار اضافه کرد که فرماندهان ارشد صهیونیستی و آمریکایی پس از نبرد، برخلاف فضاسازی اولیه خود، ناچار به اعتراف درباره شکست شدند و این اعتراف‌ها به‌طور کامل روایت‌سازی رسانه‌ای اولیه آنان را ناکام گذاشت.