امام جمعه آبیک: نمایندگان مردم از تهدید دشمن نباید بترسند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام تقی روحانی امام جمعه شهرستان آبیک در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مسجد حضرت ولیعصر (عج) شهر آبیک برگزار شد، پس از توصیه به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: زاد و توشه خود را فراهم کنید پیش از آنکه مرگ فرا برسد.
قرآن سرشار از توصیههای اخلاقی است
وی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: خداوند در آیه ۷ سوره ابراهیم وعده داده است که اگر شاکر باشید نعمتها را افزایش میدهد و ناسپاسی، عذاب الهی را در پی دارد. همچنین در آیه ۱۵۲ سوره بقره میفرماید: «به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکرگزار باشید و کفر نورزید.»
امام جمعه آبیک با اشاره به خشکسالی کمسابقه کشور افزود: طبق گزارشها در ۱۶ استان کشور میزان بارش صفر بوده و این خشکسالی در ۶۰ سال اخیر بیسابقه است. امیدواریم خداوند با نزول باران رحمت خود را بر ما نازل کند.
روحانی با گرامیداشت سالروز رحلت حضرت امالبنین (س) و روز مادران و همسران شهدا گفت: این روز فرصتی برای تعظیم به مقام مادران و همسران شهداست که الگویی از ایثار و صبر هستند.
امام جمعه آبیک با اشاره به سالروز شهادت آیتالله مدرس اظهار داشت: مدرس با شجاعت در برابر رضاخان ایستاد و جمله ماندگار «سیاست ما عین دیانت ماست» را بر تاریخ ثبت کرد.
وی ادامه داد: ۱۰ آذر که به نام «روز مجلس» نامگذاری شده یادآور این حقیقت است که نمایندگان امروز بر سر سفره شهید مدرس نشستهاند و باید مانند او دلسوز، سادهزیست و شجاع باشند.
روحانی تأکید کرد: آیا هرکس با هر وسیلهای با رأی آلوده میتواند وارد مجلس شود؟ مردم باید دقت کنند و هر دوره کسی را شبیه مدرس برگزینند.
وی افزود: نمایندگان واقعی باید به درد مردم برسند نه اینکه تنها زمان انتخابات و دورههای پایانی سر و کلهشان پیدا شود.
خطیب جمعه آبیک تصریح کرد: برخی از نمایندگان حتی از تشرهای دشمنان انقلاب میترسند؛ چنین افرادی نماینده مردم نیستند. همانگونه که مدرس از رضاخان نترسید، نمایندگان امروز نیز نباید از تهدیدهای ترامپ و دشمنان هراس داشته باشند.
وی با تبریک هفتم آذر روز نیروی دریایی گفت: دلاوران نیروی دریایی ارتش در جریان مقاومت ۴۰ روزه خرمشهر همراه شهید جهانآرا جانفشانی کردند و در اوایل جنگ نیز درگیر نبرد مستقیم با آمریکا بودند.
حجتالاسلام روحانی با اشاره به پیشرفتهای نیروی دریایی ارتش و سپاه اظهار کرد: امروز ناوشکنها، زیردریاییها و تجهیزات پیشرفته الکترونیک ساخته میشود و حتی یک ناو ایرانی توانسته هفت ماه دور دنیا را طی کند؛ کاری که بسیاری از کارشناسان آن را بیسابقه دانستند.
تحریمها ما را شکست نداد
وی تأکید کرد: دشمنان ما را تحریم کردند تا انقلاب را بشکنند اما هر روز بر اقتدار جمهوری اسلامی افزوده شد.
امام جمعه آبیک در بخش پایانی خطبهها با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب گفت: همه باید یکی شویم، متحد باشیم و مشتهای خود را به سوی آمریکا و اسرائیل روانه کنیم؛ از رئیسجمهور و دولت حمایت کنید و از خط ولایت جلوتر حرکت نکنید.
وی افزود: از اسراف پرهیز کنید و ارتباط خود را با خداوند بیش از پیش تقویت کنید.
نظر شما