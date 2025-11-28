  1. استانها
دریای خزر تا ۳ روز آینده آرام است؛ شرایط مساعد برای صید و صیادی

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان وضعیت دریای خزر را تا سه روز آینده آرام توصیف کرد و گفت: ارتفاع موج حدود ۵۰ سانتی‌متر بوده و دریا برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار الگوی هوای پایدار در گیلان اظهار کرد: تا روز دوشنبه هفته آینده، هوای صاف و آفتابی، مه صبحگاهی و شبانگاهی، وزش باد جنوبی در مناطق کوهستانی و بارش‌های پراکنده و موقتی در نواحی دامنه‌ای مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی گیلان در شبانه‌روز گذشته افزود: دیلمان با دمای صفر درجه سردترین و سیاهکل با ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بودند.

مدیرکل هواشناسی گیلان دمای فعلی رشت را ۱۸ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی هوا را ۹۰ درصد اعلام کرد و گفت: امروز در گرم‌ترین ساعات با افزایش رطوبت، دمای رشت به حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

دادرس در ادامه از نزدیک شدن یک سامانه بارشی به استان خبر داد و افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، در صورت عدم تغییر الگو، این سامانه روز سه‌شنبه هفته آینده وارد گیلان خواهد شد.

وی همچنین وضعیت دریای خزر را مناسب توصیف کرد و گفت: ارتفاع موج دریا تا سه روز آینده حدود ۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده و شرایط برای فعالیت‌های دریانوردی و صید و صیادی مساعد است.

