ماموستا کریمی: همکاری مسئولان برای رفع مشکلات مردم ضروری است

ماموستا کریمی: همکاری مسئولان برای رفع مشکلات مردم ضروری است

بانه- امام جمعه بانه گفت: تقویت آمادگی در برابر بحران‌ها و همکاری مسئولان برای رفع مشکلات مردم ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، به مسئله آمادگی در برابر بحران‌ها به ویژه زلزله پرداخت و گفت: مسئله آمادگی در برابر بلایای طبیعی، از جمله زلزله، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: باید به آموزش‌های لازم در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا در مواقع بحرانی، دانش‌آموزان و عموم مردم آمادگی لازم برای مقابله با این بحران‌ها را داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین همکاری و هماهنگی میان مسئولان و نهادهای مختلف، به ویژه در زمان وقوع چنین بحران‌هایی، ضروری است تا مشکلات و چالش‌ها سریع‌تر و به‌طور مؤثرتر حل شوند.

تقدیر از تلاش‌های جهادی و مسئولان

امام جمعه بانه همچنین از تلاش‌های جهادی در منطقه و اقدامات صورت گرفته توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء در حوزه‌های مختلف خدماتی و زیرساختی قدردانی کرد.

وی گفت: تلاش‌های جهادی برای بهبود وضعیت مردم و رفع مشکلات زیرساختی باید ادامه داشته باشد و وا از مسئولان و نهادهایی که در راستای خدمت به مردم و اسلام گام برمی‌دارند، قدردانی می‌کنیم.

ماموستا کریمی همچنین به اهمیت پیگیری مسائل مربوط به پروژه‌های عمرانی و خدماتی اشاره کرد و تأکید کرد: پیگیری مستمر مسئولان در رفع مشکلات مردم و ارائه خدمات به آنان باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت همدلی و همکاری میان مسئولان و مردم

وی در ادامه به ضرورت همدلی و همکاری میان مسئولان و مردم تأکید کرد و افزود: در شرایط بحرانی و دشوار، مسئولان باید در کنار مردم باشند و با همکاری و تلاش بیشتر مشکلات را حل کنند.

وی گفت: این همدلی و همکاری می‌تواند به بهبود وضعیت و رفع معضلات کمک کند.

ماموستا کریمی همچنین به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: در کنار مسائل اجتماعی و بحران‌ها، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و مسئولان باید در راستای رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای مردم اقدامات اساسی انجام دهند.

امام جمعه بانه تأکید کرد: ما باید از ظرفیت‌های داخلی کشور به‌خوبی استفاده کنیم تا مشکلات اقتصادی کاهش یابد و مردم بتوانند با آرامش و امنیت بیشتری زندگی کنند.

خدمت به مردم مهمترین رسالت مسئولان

وی خود خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان را از بزرگترین عبادات دانست و گفت: خدمت به مردم، رسیدگی به مشکلات آنان و بهبود وضعیت زندگی‌شان از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و این خدمت کمتر از دفاع از کشور نیست.

ماموستا کریمی همچنین از مسئولان استان و شهرستان بانه خواست که به طور جدی پیگیر مشکلات مردم باشند و افزود: مسئولان باید برای حل مشکلات مردم و رفع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در شهرستان بانه تلاش بیشتری داشته باشند.

وی در پایان از مردم خواست که با صبر و همدلی به مسئولان کمک کنند تا مشکلات را برطرف کنند و گفت: همه ما باید در این مسیر، با همدلی و اتحاد، برای رفاه و آسایش مردم تلاش کنیم.

