به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های این هفته مسجد جامع بانه، با اشاره به اهمیت پیروی از دستورات دینی و اخلاقی اسلام، به موضوع احتکار پرداخت و با استناد به آیات قرآن و حدیث پیامبر اسلام، گفت: احتکار در شریعت اسلام حرام است و مرتکبین آن عذاب سختی خواهند دید، حتی اگر کسی تنها در موارد ضروری کالاهایی را احتکار کند، این کار به شدت ناپسند و گناه محسوب می‌شود.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند هر کسی که نیاز مردم را برآورده نکند و در بازار کالای ضروری را احتکار کند، ملعون خواهد بود.

امام جمعه بانه همچنین تاکید کرد: طبق روایات فقهای اسلامی، احتکار نه تنها گناهی بزرگ است بلکه به شدت بر اقتصاد جامعه تاثیر منفی می‌گذارد.

ماموستا کریمی در ادامه به موضوع مشکلات اقتصادی و اجتماعی در منطقه اشاره کرد و گفت: همه مسئولان باید در راستای رفع مشکلات مردم تلاش کنند و همکاری‌های بیشتر میان مسئولان و اقشار مختلف جامعه می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.

وی در خصوص اهمیت توجه به اخلاق اسلامی و خدمت به مردم تأکید کرد و از مسئولان خواست که با تمام توان برای رفع مشکلات جامعه، درکنار مردم باشند.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، ضمن محکوم کردن اقدام‌های نظامی و جنایات علیه مردم بی‌گناه فلسطین، حمایت خود را از ملت فلسطین اعلام کرد و گفت: مسلمانان باید برای دفاع از مظلومان اجماع کنند.