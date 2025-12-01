  1. بین الملل
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

تجاوزهای جدید رژیم صهیونیستی به لبنان

منابع لبنانی از تجاوزهای جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از تحرکات نظامی جدید رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که اشغالگران حومه بسطره و کفرشوبا را هدف قرار دادند.

همچنین این رسانه لبنانی اعلام کرد که پهپادهای اسرائیلی دو بمب صوتی روی شهرک الضهیره در جنوب لبنان انداختند.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.

