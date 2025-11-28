  1. استانها
تصادف مرگبار در ایوان پدر و پسر را به کام مرگ کشاند

ایلام - تصادف یک دستگاه خاور و پژو پارس در حد فاصل روستای ساتیان و حاجی‌حاضر شهرستان ایوان ۲ نفر فوت و ۳ نفر دیگر به شدت مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در حادثه‌ی تصادف یک دستگاه خاور و پژو پارس در حد فاصل روستای ساتیان و حاجی‌حاضر شهرستان ایوان ۲ نفر فوت و ۳ نفر دیگر به شدت مصدوم شدند.

حمید صفرپور مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با ابراز تاسف از این حادثه افزود: در این تصادف آقای ۴۷ ساله و نوزاد ۵ ماهه به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند و تلاش‌های کادر درمان برا نجات آنها موفقیت‌آمیز نبود.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: در این حادثه یک خانم ۳۲ ساله و یک نوجوان ۱۰ ساله که سرنشین خودروی پژو بودند و همچنین راننده‌ی ۴۸ ساله خاور دچار آسیب‌های متعدد شدند که پس از انتقال به بیمارستان امام رضا ایوان و کنترل شرایط اولیه، به مرکز استان اعزام شدند.

