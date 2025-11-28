حکم جلب حیوان‌ آزار ماسالی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سلطان‌خواه از صدور حکم جلب یک فرد حیوان‌آزار توسط دادستان این شهرستان خبر داد و گفت: پس از ارسال ویدئویی از یک مورد حیوان‌آزاری نسبت به یک خوک وحشی (گراز) و انتشار سریع آن در فضای مجازی، موضوع بلافاصله به دادستان شهرستان به عنوان مدعی العموم اعلام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال افزود: با توجه به اهمیت موضوع و شناسایی هویت فرد متخلف، مقام قضائی حکم جلب وی را صادر کرد تا پس از تکمیل پرونده و تنظیم صورتجلسه، متخلف بر اساس مواد ۶۷۹ و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد.

سلطان‌خواه در ادامه اظهار داشت: این فرد حیوان‌آزار در یکی از ییلاقات شاندرمن ماسال اقدام به آزار این حیوان که به «باغبان طبیعت» شهره است، کرده بود که با واکنش سریع دستگاه قضائی و محیط زیست مواجه شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری و مساعدت دادستان شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه از جمله حیوان‌آزاری و صید و شکار غیرمجاز، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست ماسال با شماره ۴۳۶۶۶۰۲۱ یا از طریق سامانه ملی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.