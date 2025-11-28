  1. استانها
حکم جلب حیوان‌ آزار ماسالی صادر شد

رشت- در پی انتشار ویدئوی تکان‌ دهنده‌ای از حیوان‌ آزاری در ییلاقات شاندرمن ماسال، دادستان این شهرستان با صدور حکم جلب، دستور برخورد قانونی با فرد متخلف را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سلطان‌خواه از صدور حکم جلب یک فرد حیوان‌آزار توسط دادستان این شهرستان خبر داد و گفت: پس از ارسال ویدئویی از یک مورد حیوان‌آزاری نسبت به یک خوک وحشی (گراز) و انتشار سریع آن در فضای مجازی، موضوع بلافاصله به دادستان شهرستان به عنوان مدعی العموم اعلام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال افزود: با توجه به اهمیت موضوع و شناسایی هویت فرد متخلف، مقام قضائی حکم جلب وی را صادر کرد تا پس از تکمیل پرونده و تنظیم صورتجلسه، متخلف بر اساس مواد ۶۷۹ و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد.

سلطان‌خواه در ادامه اظهار داشت: این فرد حیوان‌آزار در یکی از ییلاقات شاندرمن ماسال اقدام به آزار این حیوان که به «باغبان طبیعت» شهره است، کرده بود که با واکنش سریع دستگاه قضائی و محیط زیست مواجه شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری و مساعدت دادستان شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه از جمله حیوان‌آزاری و صید و شکار غیرمجاز، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست ماسال با شماره ۴۳۶۶۶۰۲۱ یا از طریق سامانه ملی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

    IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      
      
      این گونه اقدامات دادستانی قابل تقدیر است
    مهدی GB ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      
      
      انشاءالله که بدستور دادستان محترم پی‌گیری و رسیدگی فوری و بدون اتلاف وقت توسط ظابطین قانونی انجام پذیرد
    IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      
      
      درود .هر بار ما از این جاده ها رد میشیم سگها دنبالمون میکنند میریم دو دقیقه بوستان یا پارک بشینیم سی تا گربه میان آزارو اذیتمون میکنند .گربه میاد روی ماشین ادرار میکنه تو خونه مدفوع میکنه وغیره اینها چیه آیا دادستان که شما میگید محترم کاری برای کودکان و پیرها و مردم میکنند یا حرکات نمایشی و خبرهای نمایشی میکنند .؟؟؟!
    IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      
      
      خواهشاباهرگونه حیوان ازاری جه سگ وچه گربه وچه پرنده ویاهرموجودزنده ی دیگه قاطعانه برخوردکنیدممنون ازشما
    IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      
      
      امیدوارم حالا که مدعی العموم کار پسندیده ای انجام داد در حد جریمه جزیی نباشد تا کسی دیگر دست به این اعمال شنیع نزند هم او وهم فیلمبردار ان

