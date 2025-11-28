تنیس روی میز جوانان جهان؛ فرجی به جمع ٨ بازیکن برتر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات انفرادی فینال قهرمانی جوانان جهان، بنیامین فرجی در مصاف با ناندان نارش از آمریکا ۴ بر ۳ پیروز شد و به جمع ۸ بازیکن برتر دنیا راه یافت.

فرجی در گیم نخست این بازی ۱۲ بر ۱۰ پیروز شد، در ادامه و در گیم دوم درحالی که بازی با حساب ۱۰ بر ۹ به سود حریف آمریکایی در جریان بود، داور مسابقه امتیاز یازدهم را به اشتباه به بازیکنی آمریکایی داد و بازی یک بر یک مساوی شد.

در ادامه در گیم سوم فرجی، ۱۱ بر ۶ نتیجه را به حریف واگذار کرد و در گیم چهارم با نتیجه ۱۱ بر ۱ مغلوب حریف قدرتمند آمریکایی خود شد.

نارش آمریکایی که تنها یک گیم تا پیروزی نهایی فاصله داشت، بنیامین فرجی با تعصب مثال زدنی سه گیم پیاپی پیروز شد و نتیجه را ۴ بر ۳ به سود خود به پایان برد تا نتیجه بازی در نهایت به سود ملی پوش شایسته پینگ پنگ کشورمان خاتمه پیدا کند.

نابغه تنیس روی میز ایران در مرحله ۱/۴ نهایی با لی هه چن از چین رقابت می‌کند و در صورت پیروزی مدال برنز قهرمانی جهان را برای کشورمان قطعی خواهد کرد.

هدایت فرجی در مسابقات قهرمانی جهان برعهده میعاد مکیف سرمربی تیم‌ملی جوانان می‌باشد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه در رومانی در جریان است.