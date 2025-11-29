  1. ورزش
  2. توپ و تور
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

بنیامین فرجی با مصدومیت از مسابقات تنیس روی میز جوانان جهان کنار رفت

بنیامین فرجی به دلیل مصدومیت نتیجه دیدار خود در مرحله یک چهارم مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان را واگذار کرد و حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین فرجی پیش از آغاز مسابقه مرحله یک‌چهارم نهایی دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو شد و با وجود شرایط دشوار، با مشورت کادر فنی تصمیم بر آن شد که برای حفظ امتیازات ارزشمند مرحله یک چهارم، پشت میز قرار بگیرد.

در صورت عدم حضور، هیچ امتیازی به او تعلق نمی‌گرفت؛ به همین دلیل، کادر فنی تشخیص داد حضور در مسابقه با وجود مصدومیت به سود این ملی‌پوش جوان خواهد بود.

فرجی در نهایت در حالی که با محدودیت حرکتی و درد بازی می‌کرد، با نتیجه ۴ بر صفر مقابل لی هه‌چن حریف قدرتمند چینی تن به شکست داد.

هدایت فرجی در مسابقات قهرمانی جهان برعهده میعاد مکیف سرمربی تیم‌ملی جوانان می باشد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه در رومانی در جریان است.

