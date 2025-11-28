https://mehrnews.com/x39JwW ۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸ کد خبر 6671199 استانها تهران استانها تهران ۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸ معتمدیان: ۲۰ هزار موتورسیکلت اسقاط و با موتور های برقی جایگزین می شوند تهران- استاندار تهران گفت: ۲۰ هزار موتورسیکلت در تهران اسقاط و با موتورهای برقی جایگزین می شوند. دریافت 10 MB کد خبر 6671199 کپی شد مطالب مرتبط بودجه استان تهران باید طبق درآمدهای تهران به استان بازگردد نیروی انتظامی تهران در خط مقدم تامین امنیت استان تهران و کشور است دانشگاههای استان تهران تعطیل نیست برچسبها محمد صادق معتمدیان تهران موتور سیکلت موتورسیکلت برقی
