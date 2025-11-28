  1. استانها
  2. تهران
۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

معتمدیان: ۲۰ هزار موتورسیکلت اسقاط و با موتور های برقی جایگزین می شوند

تهران- استاندار تهران گفت: ۲۰ هزار موتورسیکلت در تهران اسقاط و با موتورهای برقی جایگزین می شوند.

