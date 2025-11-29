علمای کمتر دیده شده در تلویزیون؛ چرا «میراث نورانی» ادامه ندارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «میراث نورانی» به تهیهکنندگی محمدامین نوروزی، در هر قسمت فضائل اخلاقی علمای دینی را بررسی کرده و گفتگوهایی با خانواده و نزدیکان آنها انجام میدهد. این مجموعه شامل روایتهایی از زندگی آیتالله شیخ ابوالقاسم شجاعی، سیدمحمد ضیا آبادی، میرزا علی احمد میانجی، سیدحسن مصطفوی و آیتالله صافی گلپایگانی است.
این اثر مستند در بخش مجموعه مستند نهمین جشنواره تلویزیونی مستند حضور داشت و یکی از قسمتهای آن به نمایندگی از شبکه مستند سیما پخش شد.
محمدامین نوروزی تهیهکننده «میراث نورانی» درباره سوژههای این مجموعه که کمتر در مستندها تصویر شدهاند به خبرنگار مهر بیان کرد: در گوشه و کنار این شهر، افرادی زندگی میکنند که بدون سر و صدا، بدون بودجه و تشریفات و برای رضایت خدا هر روز به مردم کمکهای مختلف مالی، فکری و تربیتی میدهند، مشکلاتشان را گوش میکنند و به قول امروزیها تراپی میکنند و مشاوره و مسیر درست را به آنها نشان میدهند. مجموعه مستند «میراث نورانی»، داستان همین انسانها را روایت میکند؛ کسانی که زندگیشان سرشار از صداقت، خدمت و عمل کردن به دین بوده است.
وی اضافه کرد: در این مجموعه سراغ روحانیونی رفتیم که زیست مردمی داشتند و زندگیشان در میان مردم جریان داشت و اثر واقعی بر جامعه گذاشتهاند. این افراد، بدون منت، فعالانه در کنار مردم بودند و نقش تربیتی و هدایتگری خودشان را به شیوهای عملی ایفا کردند. دقت داشته باشید که مردم کسی را میخواهند که راحت و بدون تشریفات با آنها در ارتباط و در دسترس باشند. اگر هدایت خداوند با بودجه و تشکیلات بود، پیامبران هم همراه بودجه و ساختار میآمدند، اما این روحانیون افرادی هستند که با اخلاص پیش آمدهاند و به قدرت لایزال الهی تکیه کردهاند.
این تهیه کننده درباره روند کار توضیح داد: قصهها و خاطراتی که در مستند روایت میشود، از زبان خانواده، دوستان و نزدیکان سوژه است که چهرهای واقعی، ملموس و صمیمی از این شخصیتها ارائه میدهند و درواقع نوعی خاطره سازی انجام میشود.
وی درباره بازخورد نسل جوان به این مجموعه اظهار کرد: نسل جوانی که کمی از مذهب فاصله دارند، گمان میکنند، عمل به دین امری سخت و ارتباط با عالمان دینی نیز امری سختتر است. به همین دلیل، اساساً کمتر سراغ قشر روحانیون میروند. این مجموعه از روحانیونی صحبت میکند که منتظر مراجعه جوانان و مردم نمیمانند، بلکه فعالانه در جامعه حضور دارند و برای رفع نیازهای مادی، اخلاقی و تربیتی تلاش میکنند. برخی از روحانیون در مسجد یا جایی مینشینند تا مردم سراغشان بیایند. در مستند «میراث نورانی»، روحانیونی را میبینیم که با دلسوزی و محبت، خودشان دنبال مراجعهکننده هستند. امیدوارم بیش از همه، روحانیون، طلبهها و قشر مذهبی مجموعه مستند «میراث نورانی» را ببینند.
وی درباره ادامه تولید این مجموعه گفت: تولید این مجموعه ادامه ندارد. ما برای یکی از شخصیتهای این مجموعه تولید مفصلی انجام دادیم که چند قسمتی ارائه شود. این شخص اتفاقاً ارتباط بسیار زیاد و جذابی با جوانان و مردم محلهاش داشت و زندگی اش سرشار از ماجراهای آموزنده بود، اما با توجه به نبود حمایتها نتوانستیم آن چند قسمت را به سرانجام برسانیم. با این حال، مستند پرتره علمای دیگری را با همین زاویه دید تولید کردهام که از آن جمله میتوان به مستند «ملاهاشم» اشاره کرد که در قالب مجموعه مستند «میراث نورانی» نیست.
نوروزی در پایان در معرفی کارگردان هر قسمت عنوان کرد: مجموعه مستند «میراث نورانی» ۶ قسمتی است و هر قسمت را یکی از مستندسازان کارگردانی کرده است. مستند سیدابوالقاسم شجاعی را سعیده نیک اختر و مستند آیت الله صافی گلپایگانی را رضا حصاری ساخت. مستند سیدمحمد ضیاآبادی را جمشید ابرازی کارگردانی کرد. همچنین مستندهایی از حجج السلام علیاحمد میانجی و سیدحسین سعادت مصطفوی را خودم کارگردانی و تهیه کنندگی کردم.
