۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۰

تحقق ۱۰۵ درصدی تأمین کود پتاس یارانه‌ای در گلستان

گرگان-مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از تحقق ۱۰۵ درصدی برنامه تأمین کود پتاس یارانه‌ای در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه ابلاغی تأمین کود پتاس یارانه‌ای برای سال جاری برابر با ۱۳ هزار و ۵۲۴ تن بوده که تاکنون ۱۰۵ درصد آن محقق شده و میزان تأمین‌شده به ۱۴ هزار و ۱۷۲ تن رسیده است.

محمدی با اشاره به اینکه کودهای پتاسه در سبد یارانه‌ای این شرکت شامل سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم است، افزود: ۷۶ درصد از سولفات پتاسیم مورد نیاز استان از ظرفیت تولید داخلی تأمین شده و ۲۴ درصد کلرور پتاسیم نیز از طریق واردات از کشورهای حوزه اوراسیا و از بندر فریدونکنار مازندران وارد استان شده است.

وی با اشاره به نقش مهم این نهاده در افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی گفت: بر اساس تحقیقات انجام‌شده، ۶۲ درصد مناطق دیم گلستان تحت تأثیر تنش خشکی و کم‌آبی قرار دارند و مصرف کودهای پتاسه در این مناطق برای بهبود عملکرد و کاهش خسارت‌ها ضروری است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان همچنین از رشد معنادار تأمین کود پتاسه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: امسال شاهد افزایش حدود ۴۸ درصدی تأمین این نهاده نسبت به میانگین پنج‌ساله هستیم.

محمدی با اشاره به اهمیت استفاده از کود سولفات پتاسیم (K₂SO₄) اظهار کرد: این کود به دلیل دارا بودن دو عنصر حیاتی پتاسیم و گوگرد و قابلیت حل‌شوندگی بالا شامل ۵۰ درصد اکسید پتاسیم و ۱۸ تا ۲۴ درصد گوگرد تأثیر قابل توجهی بر رشد و سلامت گیاه دارد و به همین دلیل مورد استقبال کشاورزان و باغ‌داران گلستان قرار گرفته است.

وی افزود: حدود ۵۰ درصد خاک‌های استان تحت تنش شوری قرار دارند و PH بالای خاک‌های شور مانع جذب بسیاری از عناصر غذایی می‌شود. مصرف سولفات پتاسیم با کاهش PH ریزوسفر ریشه، باعث کاهش اثرات سمی سدیم، کلسیم و منیزیم و افزایش دسترسی عناصر مهمی مانند آهن، منگنز، روی، مس و فسفر می‌شود.

محمدی در ادامه گفت: در کنار تأمین کود سولفات پتاسیم مورد نیاز کشاورزان، کود کلرور پتاسیم نیز برای مناطق دارای خاک‌های غیر شور با هدایت الکتریکی کمتر از ۷ دسی‌زیمنس بر متر تأمین شده است.

وی در پایان به کشاورزان توصیه کرد: برای کاهش شوری خاک از بارش‌های فصلی بهره ببرند و در صورت بالا بودن قلیائیت، حتماً پیش از مصرف هر نوع کود پتاسه، بر اساس نتیجه آزمون خاک با کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مشورت کنند.

