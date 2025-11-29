به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه ابلاغی تأمین کود پتاس یارانه‌ای برای سال جاری برابر با ۱۳ هزار و ۵۲۴ تن بوده که تاکنون ۱۰۵ درصد آن محقق شده و میزان تأمین‌شده به ۱۴ هزار و ۱۷۲ تن رسیده است.

محمدی با اشاره به اینکه کودهای پتاسه در سبد یارانه‌ای این شرکت شامل سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم است، افزود: ۷۶ درصد از سولفات پتاسیم مورد نیاز استان از ظرفیت تولید داخلی تأمین شده و ۲۴ درصد کلرور پتاسیم نیز از طریق واردات از کشورهای حوزه اوراسیا و از بندر فریدونکنار مازندران وارد استان شده است.

وی با اشاره به نقش مهم این نهاده در افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی گفت: بر اساس تحقیقات انجام‌شده، ۶۲ درصد مناطق دیم گلستان تحت تأثیر تنش خشکی و کم‌آبی قرار دارند و مصرف کودهای پتاسه در این مناطق برای بهبود عملکرد و کاهش خسارت‌ها ضروری است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان همچنین از رشد معنادار تأمین کود پتاسه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: امسال شاهد افزایش حدود ۴۸ درصدی تأمین این نهاده نسبت به میانگین پنج‌ساله هستیم.

محمدی با اشاره به اهمیت استفاده از کود سولفات پتاسیم (K₂SO₄) اظهار کرد: این کود به دلیل دارا بودن دو عنصر حیاتی پتاسیم و گوگرد و قابلیت حل‌شوندگی بالا شامل ۵۰ درصد اکسید پتاسیم و ۱۸ تا ۲۴ درصد گوگرد تأثیر قابل توجهی بر رشد و سلامت گیاه دارد و به همین دلیل مورد استقبال کشاورزان و باغ‌داران گلستان قرار گرفته است.

وی افزود: حدود ۵۰ درصد خاک‌های استان تحت تنش شوری قرار دارند و PH بالای خاک‌های شور مانع جذب بسیاری از عناصر غذایی می‌شود. مصرف سولفات پتاسیم با کاهش PH ریزوسفر ریشه، باعث کاهش اثرات سمی سدیم، کلسیم و منیزیم و افزایش دسترسی عناصر مهمی مانند آهن، منگنز، روی، مس و فسفر می‌شود.

محمدی در ادامه گفت: در کنار تأمین کود سولفات پتاسیم مورد نیاز کشاورزان، کود کلرور پتاسیم نیز برای مناطق دارای خاک‌های غیر شور با هدایت الکتریکی کمتر از ۷ دسی‌زیمنس بر متر تأمین شده است.

وی در پایان به کشاورزان توصیه کرد: برای کاهش شوری خاک از بارش‌های فصلی بهره ببرند و در صورت بالا بودن قلیائیت، حتماً پیش از مصرف هر نوع کود پتاسه، بر اساس نتیجه آزمون خاک با کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مشورت کنند.