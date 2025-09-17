خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: با فرارسیدن فصل کشت پاییزه، توجه به نیازهای زیربنایی کشاورزان اهمیت دوچندان مییابد، تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی از جمله کود شیمیایی، از ارکان اصلی مدیریت تولید و تضمین امنیت غذایی در کشور است و استان کردستان که با دارا بودن ظرفیتهای گسترده در بخش کشاورزی، نقش کلیدی در تولید محصولات استراتژیک ایفا میکند، امسال نیز با برنامهریزی منسجم و هماهنگی میان نهادهای ذیربط، موفق به تأمین بخش عمدهای از کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان شده است.
امسال، استان کردستان موفق شده است ۱۲۷ هزار تن کود شیمیایی یارانهای را تأمین و به چرخه توزیع وارد کند. عددی که در نگاه اول چشمگیر بهنظر میرسد، اما در دل خود روایتهایی دارد از پیچیدگی سامانهها، نیاز به تسهیل امور اداری، و البته تلاش کشاورزان برای عبور از موانع همیشگی.
روایت کشاورزان از دریافت کودشیمیایی
در شهرستانهای مختلف استان، از سنندج تا قروه و بانه، کشاورزانی هستند که خاطره خوشی از سالهای گذشته ندارند، بهتأخیر افتادن توزیع کود، صفهای طولانی، اطلاعات ناقص در سامانهها، و بیخبری از زمانبندیها، تجربههایی تکراری برای آنها بوده است.
کریم محمدی یکی از کشاورزان کردستانی میگوید: امسال کود زودتر رسید، ولی هنوزم برای ثبتنام باید بریم کافینت یا از پسرم کمک بگیرم و این کار برای ما که زمین بودیم نه سامانه بلد سخت است.
وی آموزش به کشاورزان برای جلوگیری از سردرگمی و ثبت نام برای کود را لازم دانست و خواستار توجه به آن شد.
قادری از دیگر بهره برداران کردستانی تصریح کرد: کود شیمیایی امسال زودتر دستمان رسید و همین امر موجب شد کشاورزان امیدوارتر به زمین کشاورزی خود برسند.
این بهرهبرداری کردستانی ادامه داد: تأمین بهموقع کود شیمیایی در کردستان منجر به آغاز پرقدرت کشت پاییزه با مشارکت کشاورزان و شبکه توزیع خواهد شد.
توزیع و مصرف کودهای شیمیایی نیازمند نظارت دقیق
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت تأمین بهموقع نهادهها و توزیع عادلانه آن میان شهرستانها، اظهار کرد: نظارت دقیق بر روند حمل، توزیع و مصرف کودهای شیمیایی امری مهم است که مورد توجه این سازمان خواهد بود.
سعدی نقشبندی همچنین مدیریت تغذیه گیاهی را عاملی مهم در افزایش بهرهوری و پایداری تولید دانست و بر توزیع به موقع این نهاده تأکید کرد.
وی عنوان کرد: استفاده و مصرف بهینه کودهای فسفاته میتواند منجر به افزایش رشد زایشی و کیفیت گیاه شده و در نهایت افزایش عملکرد محصول را بهبود بخشد.
افزایش سهمیه کود و تأمین زودهنگام نهادهها
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای آمادگی کشاورزان در فصل کشت پاییزه اظهار کرد: توزیع بهموقع کود شیمیایی پیش از آغاز کشت، نقشی حیاتی در افزایش بهرهوری مزارع دارد و خوشبختانه امسال شاهد افزایش چهار هزار تنی سهمیه کود نسبت به سال گذشته هستیم.
محمدصالح احمدی افزود: در حال حاضر ۵۰ هزار تن کود شیمیایی تأمین شده و از این میزان، ۴۰ هزار تن به شهرستانهای مختلف ارسال شده است.
این مقام مسئول همچنین با تأکید بر اهمیت روزآمد بودن اطلاعات کشاورزان در سامانههای مرتبط با توزیع نهادهها، به مشکلات پیشآمده در ابتدای روند توزیع اشاره کرد و گفت: وقفهای که در توزیع اولیه ایجاد شد، بهعلت تکمیل نبودن اطلاعات برخی کشاورزان در سامانه پایش توزیع کود بود که اکنون این مشکل رفع شده و روند توزیع بهطور کامل در جریان است.
تسهیلگری برای کشاورزان با رفع موانع اداری
وی عنوان کرد: یکی از مهمترین چالشهای نظام توزیع نهاده در سالهای اخیر، پیچیدگیهای ثبت اطلاعات در سامانههای الکترونیکی و عدم آشنایی برخی کشاورزان با فرآیندهای اداری است.
احمدی تصریح کرد: از جمله عواملی که موجب وقفه اولیه در توزیع کود شیمیایی در کردستان شد، ناقص بودن اطلاعات کشاورزان در سامانه پایش بود امری که با پیگیری نهادهای مسئول و همکاری بهرهبرداران بخش کشاورزی برطرف شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اضافه کرد: اکنون با بهروزرسانی اطلاعات و راهاندازی سامانههای جدید، روند توزیع کود بهصورت شفاف و عادلانه انجام میشود و همه کشاورزان واجد شرایط، امکان دریافت سهمیه خود را دارند.
مشارکت ۵۳ کارگزاری برای توزیع هدفمند
مدیر تعاون روستایی استان کردستان نیز با اشاره به نقش کلیدی شبکه کارگزاریهای تحت نظارت تعاون روستایی در اجرای این طرح گفت: در حال حاضر ۵۳ کارگزاری در سطح استان فعال هستند که مسئولیت توزیع کود شیمیایی را بر عهده دارند و این روند با نظارت دقیق و هماهنگی لازم در حال انجام است.
وی با بیان اینکه سهمیه قابل توجهی از کود کشور به شبکه تعاون روستایی اختصاص یافته، خاطرنشان کرد: مطابق برنامهریزی انجامشده، قرار است ۲۰ درصد از کود شیمیایی کشور به اتحادیههای تعاون روستایی تخصیص یابد، اما تاکنون ابلاغ رسمی در این زمینه به استان نرسیده است.
اهمیت کود در تقویت تولید و حفظ امنیت غذایی
کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند تأمین بهموقع نهادههای اساسی از جمله کود شیمیایی، تأثیر مستقیمی بر عملکرد مزارع و کیفیت محصولات زراعی دارد.
استان کردستان با دارا بودن بیش از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، هر ساله سهم قابل توجهی از تولید گندم، جو و سایر محصولات زراعی کشور را به خود اختصاص میدهد.
عدم تأمین کود در زمان مناسب میتواند منجر به افت عملکرد، کاهش بهرهوری خاک و حتی افزایش خسارتهای ناشی از آفات و بیماریها شود. از این رو، اقدام امسال جهاد کشاورزی کردستان برای تأمین زودهنگام کود شیمیایی، اقدامی اثربخش و آیندهنگرانه تلقی میشود.
گامی مؤثر برای جهش تولید در سال زراعی جدید
با تأمین و آغاز توزیع ۱۲۷ هزار تن کود شیمیایی یارانهای در استان کردستان، زیرساخت لازم برای آغاز کشت پاییزه فراهم شده و کشاورزان استان با انگیزه بیشتری آماده ورود به فصل زراعی جدید هستند.
این اقدام نه تنها به افزایش عملکرد مزارع و کاهش هزینههای تولید کمک میکند، بلکه نقشی مهم در پایداری تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی در سطح منطقه و کشور ایفا خواهد کرد.
امید میرود با استمرار حمایتها، رفع موانع بروکراسی اداری، و تسهیل روند تأمین نهادهها، شاهد رشد کمی و کیفی تولیدات کشاورزی در کردستان و تبدیل این استان به الگوی موفق مدیریت منابع و بهرهوری در بخش کشاورزی باشیم.
تجربه کردستان در تأمین و توزیع بهموقع کود شیمیایی در آستانه کشت پاییزه، نشان داد که با برنامهریزی منسجم، هماهنگی بیننهادی و مشارکت واقعی کشاورزان، میتوان از گلوگاههای سنتی عبور کرد، قطعاً گامهای برداشتهشده ارزشمندند، اما گامهای پیش رو حیاتیترند و برای آنکه کردستان به الگوی ملی مدیریت نهادهها تبدیل شود، باید «نقش کشاورز» را نه فقط در دریافت، که در تصمیمگیری به رسمیت شناخت.
