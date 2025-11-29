به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری صبح شنبه در نشست مشترک با جانشین سپاه کربلا و مسئولان بخش‌های تخصصی منابع طبیعی استان، وضعیت حفاظتی جنگل‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه حریق و پیشگیری را تشریح کرد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران تأکید کرد: جنگل‌ها و مراتع شمال کشور یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی ایران هستند و صیانت از این عرصه‌ها نیازمند هماهنگی و تلاش مشترک دستگاه‌های پشتیبان است.

وی گفت: بخش عمده آتش‌سوزی‌های جنگلی در استان ناشی از عوامل انسانی است و همین موضوع ضرورت استفاده از ظرفیت‌های عملیاتی سپاه و بسیج را دوچندان کرده است.

باقری اعلام کرد: همکاری این نهادها موجب تقویت یگان حفاظت منابع طبیعی، افزایش توان واکنش در شرایط بحرانی و محدود شدن فرصت تخلف و تجاوز در عرصه‌های جنگلی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران همچنین به نقش برنامه‌ریزی، تجهیزات اولیه، آموزش نیروها، مانورهای پدافند غیرعامل و مشارکت اهالی بومی در مهار حریق‌های اخیر اشاره کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند مقابله با حریق و تخریب را سرعت بخشیده است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران افزود: حضور سازمان‌یافته و توانمند سپاه و بسیج در عرصه‌های جنگلی، نقش مهمی در ارتقای بازدارندگی و تقویت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی دارد و این همکاری مسیر فعالیت متخلفان را بیش از گذشته محدود خواهد کرد.