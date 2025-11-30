روایت آمار؛ شکست تاریخی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه با ایران

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: جنگ ۱۲ روزه یکی از بزرگترین شکستهایی بود که رژیم صهیونیستی در تاریخ جعلی خود تجربه کرد. طبق تاکید مقام معظم رهبری، این تجاوز نتیجه طراحی ۲۰ ساله اسرائیل برای رویارویی با ایران بود که با ناکامی کامل همراه شد. آمار واقعی خسارتها به دلیل سانسور شدید رسانهای در سرزمینهای اشغالی هرگز به طور کامل منتشر نشده، اما بررسی اعترافات مقامات و رسانههای اسرائیلی نشان میدهد که این رژیم متحمل خسارتهای عظیم اقتصادی، نظامی و اجتماعی شد. این آمار تنها بخش کوچکی از ابعاد واقعی بحران را نشان میدهد، اما به وضوح روشن میکند که چرا تلآویو پس از ۱۲ روز تن به آتشبس داد.
اعتراف مقامات صهیونیست به ناکامی
یکی از برجستهترین اظهارات از سوی سرلشگر گیورا آیلند، رئیس پیشین شورای امنیت اسرائیل مطرح شد. او در گفتوگو با رسانههای رژیم تصریح کرد: «منافع اسرائیل در پایان دادن به جنگ و تندادن به آتشبس بود؛ ادامه جنگ به صلاح نبود.» این سخنان، بازتاب مستقیم پذیرش شکست در دستیابی به اهداف استراتژیک است. به گفته آیلند، هزینههای ادامه جنگ، شامل خسارات اقتصادی و فشارهای بینالمللی، بیش از دستاوردهای احتمالی بود.
همچنین ایهود اولمرت، نخستوزیر سابق اسرائیل درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: «موشکهای ایرانی خسارات گستردهای به شهرهای اسرائیل وارد کردند و ایران قصد همزیستی مسالمتآمیز با اسرائیل ندارد.» این اعتراف آشکار بیانگر آن است که برنامه ۲۰ ساله رژیم برای مقابله با ایران ناکام ماند.
تحلیلگران رسانهای رژیم نیز نگرانی خود را علنی کردند. خبرنگار کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: «ما نتوانستیم ایران را شکست دهیم و تاوان آن را در آینده خواهیم پرداخت.» یوسی یهوشوا، تحلیلگر نظامی یدیعوت آحارونوت، تاکید کرد: «اسرائیل با تمام امکانات نتوانست بر ایران پیروز شود.» شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز گزارش داد که ایران هنوز از سلاحهای دوربرد و موشکهای سنگین استفاده نکرده است، و روزنامه معاریو اذعان کرد که ایران پس از جنگ قدرتمندتر از قبل ظاهر شد.
خسارتهای مالی و اقتصادی
به گفته اداره مالیات رژیم صهیونیستی، از آغاز جنگ با ایران ۴۱ هزار و ۶۵۱ پرونده خسارت ثبت شده است:
۳۲ هزار و ۹۷۵ پرونده مربوط به آسیب به ساختمانها
۴ هزار و ۱۱۹ پرونده مربوط به خودروها
۴ هزار و ۴۵۶ پرونده مربوط به تجهیزات و اموال
برآورد میشود هنوز هزاران ساختمان آسیبدیده بدون ثبت پرونده باقی مانده است. شلومو معوز، تحلیلگر اقتصادی روزنامه معاریو، نوشت که عملیات نظامی اسرائیل ۱۲ روزه حدود ۱۶ میلیارد دلار هزینه داشته و تولید ناخالص داخلی رژیم نیز به همین میزان آسیب دیده است.
اختلال در فعالیتهای اقتصادی روزانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار زیان ایجاد کرد و بخش فناوری پیشرفته، حملونقل، گردشگری، رستورانها و صنایع را فلج کرد. تعطیلی فرودگاهها و توقف پروازها نیز فشار مضاعفی به اقتصاد وارد کرد. حتی با فرض جبران نیمی از خسارتها در آینده، باز هم حدود ۸ میلیارد دلار زیان باقی میماند؛ رقمی که معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل است.
هزینههای نظامی و دفاعی
میانگین هزینه نظامی اسرائیل روزانه ۷۲۵ میلیون دلار بود و در مجموع طی ۱۲ روز به ۸.۷ میلیارد دلار رسید. این رقم شامل حملات هوایی، پرواز جنگندههای اف ۳۵ و استفاده از مهمات مختلف بود. فعالسازی سامانههای دفاع موشکی پیشرفته، شامل گنبد آهنین، آرو و فلاخن داوود، روزانه ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار هزینه داشت. هر موشک رهگیر بین ۷۰۰ هزار تا ۴ میلیون دلار قیمت داشت و کل هزینههای دفاعی و نظامی در این ۱۲ روز حدود ۱۲.۲ میلیارد دلار برآورد شد.
خسارتهای ناشی از حملات ایران
حملات موشکی ایران حدود ۳ میلیارد دلار خسارت مستقیم به زیرساختها وارد کرد. اهداف کلیدی شامل پالایشگاه نفت حیفا، مؤسسه وایزمن و ساختمانهای نظامی در تلآویو بودند. اداره مالیات اسرائیل برآورد اولیه خسارتها را ۱.۳ میلیارد دلار اعلام کرد که انتظار میرود به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برسد؛ این رقم دو برابر خسارت مستقیم حملات پیشین ایران است. بیش از ۱۸ هزار نفر مجبور به تخلیه خانههای خود شدند و هزینه اسکان اضطراری برای آنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شد. بازسازی زیرساختها و منازل نیز نیازمند چندین سال و دهها میلیارد دلار است.
پیامدهای کلان اقتصادی
به دنبال این جنگ شکست خورده، کسری بودجه رژیم به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و هزینههای دفاعی به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد شِکِل رسید. بانک مرکزی اسرائیل رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را به ۳.۵ درصد کاهش داد و هزینه جنگ را معادل ۱ درصد تولید ناخالص داخلی (حدود ۵.۹ میلیارد دلار) برآورد کرد. رتبه اعتباری رژیم نیز تحت تاثیر قرار گرفت و هشدارهایی از سوی مؤسسات استاندارد اند پورز و فیچ صادر شد. ایالات متحده نیز برای دفاع از اسرائیل حدود ۱ تا ۱.۲ میلیارد دلار هزینه کرد، عمدتاً با استفاده از سامانههای تاد، اما پس از ناکامی در اهداف اولیه، از گسترش درگیری صرفنظر کرد.
نتیجه
جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، یکی از پرهزینهترین و ناکامترین دورههای تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی بود. آمار و اظهارات رسمی نشان میدهد که هزینههای اقتصادی اسرائیل بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام شده، اما برآوردهای جامعتر رقم ۴۰ میلیارد دلار را نشان میدهد.
هزینههای اصلی شامل:
هزینه نظامی مستقیم: ۱۲.۲ میلیارد دلار
اختلال اقتصادی و تعطیلی کسبوکارها: ۲۱.۴ میلیارد دلار
خسارت حملات ایران: ۴.۵ میلیارد دلار
هزینههای تخلیه و بازسازی: ۲ میلیارد دلار
این ارقام، حتی با احتساب آمار رسمی رژیم، نشاندهنده فشار شدید اقتصادی، نظامی و اجتماعی اسرائیل است. پیامدهای بلندمدت، شامل کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی، آسیب به گردشگری، مهاجرت متخصصان و کاهش اعتماد سرمایهگذاران، همچنان باقی است. در نهایت، جنگ ۱۲ روزه اثبات کرد که برنامه ۲۰ ساله اسرائیل برای مقابله با ایران شکست خورد و تلآویو مجبور شد برای جلوگیری از خسارات بیشتر و فروپاشی اقتصادی، تن به آتشبس دهد. این روایت، با تکیه بر اعترافات خود اسرائیلیها و منابع رسانهای آنها، تصویر روشنی از ابعاد واقعی شکست و خسارتها ارائه و نشان میدهد که رژیم صهیونیستی علیرغم آن همه ادعا و هیاهو، زیر فشار جمهوری اسلامی ایران تقریباً فلج شد.
نظر شما