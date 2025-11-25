اذعان روزنامه ژاپنی به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پرتیراژ «یومیوری شیمبون» در گزارشی با عنوان «جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا علیه تهران، برنده‌ای نداشت و برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد، نوشت: تقریباً ۱۰ سال از توافق برجام گذشته و این توافق هسته‌ای عملاً فروپاشیده است.

این روزنامه ژاپنی به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: ایران در جنگ ۱۲ روزه آسیب دید، اما این جنگ در عین حال، توان تاب‌آوری ایران را نیز نشان داد.

یومیوری شیمبون در این گزارش به نقل از تاکویا موراکامی پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات استراتژیک غرب آسیا نوشت: موضوع نابودی توان هسته‌ای ایران، موضوعی جدا از تخریب تأسیسات اتمی است. حتی اگر همه سانتریفیوژهای غنی‌سازی از بین رفته باشند، مادامی که ایران توان تولید را دارد، می‌تواند دوباره آنها را بازسازی کند. ذخایر اورانیوم غنی‌شده نیز قبل از حملات، به جای دیگری منتقل شده بود. بنابراین، از لحاظ بنیادی، توان هسته‌ای ایران از بین نرفته است.

موراکامی به جایگزینی سریع فرماندهان نظامی و مقامات کشور، پس از شهادت افراد اشاره کرد و نوشت: نیروهای زمینی ایران تا حد زیادی سالم مانده‌اند و ساختار نظام ایران، طوری است که سریع می‌تواند افراد را جایگزین کند و مانع از فلج شدن زنجیره فرماندهی می‌شود.

براساس این گزارش، ریچارد هاس رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا، در شماره پاییز فصلنامه یومیوری نوشت: ایران اکنون ابتکار عمل در بحران غرب آسیا را در دست دارد. در دو فاز حمله اسرائیل و سپس حمله آمریکا، آنها ابتکار عمل را در دست داشتند، اما اکنون، ابتکار عمل در دست ایران است.

هاس افزود: تلاش‌ها برای نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران، احتمالاً ناکام بوده است و سرنگونی نظام ایران نیز دشوار خواهد بود.

این تحلیلگر آمریکایی درباره گزینه‌های بالقوه استفاده نشده توسط ایران در جنگ نیز گفت: بعید است ایران بخواهد در حمل و نقل دریایی اختلال ایجاد کند و انتظار می‌رود بر تقویت ساختار داخلی متمرکز شود.

یومیوری شیمبون به همکاری ایران با نهادهای بین المللی و حتی مذاکره با آمریکا برای حل مسائل فی مابین اشاره کرد و افزود: دولت ترامپ در ۲۰۱۸ به‌صورت یک‌جانبه از توافق خارج شد و ایران نیز پس از یک سال، تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد. انگلیس، آلمان و فرانسه نیز در تابستان ۲۰۲۵، پیش از موعد مقرر، روند بازگرداندن تمام تحریم‌های سازمان ملل را فعال کردند و چارچوب توافق برجام، پس از ۱۰ سال فروپاشید.

این روزنامه ژاپنی، تحقق خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر نظام حکومتی ایران را نیز ممکن ندانست و نوشت: حملات آمریکا و اسرائیل، در داخل ایران مورد حمایت قرار نگرفت.

یومیوری شیمبون به نقل از کازوتو سوزوکی استاد دانشگاه توکیو و عضو پیشین کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت نوشت: اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج نمی‌شد، آینده متفاوتی ممکن بود. این اقدام، همه‌چیز را از مسیر خود خارج کرد. در هر صورت، مذاکرات باید از سر گرفته شود و چیزی شبیه به توافق هسته‌ای باید دوباره ایجاد شود. در غیر این صورت، این مشکل هرگز حل نخواهد شد.

این رسانه ژاپنی به افزایش روحیه مقاومت در ایران، پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و نوشت: ایرانی‌ها می‌گویند وقتی در شرایط مذاکره، هدف قرار گرفتیم چرا باید مذاکره کنیم.