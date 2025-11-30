دریافت 13 MB کد خبر 6672734 https://mehrnews.com/x39K9g ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵ کد خبر 6672734 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵ افشاگری خبرنگار بی بی سی در مورد تجهیزات نظامی کشورهای عربی و قطر! خبرنگار ارشد بیبیسی در برنامه تلویزیونی گفت: کشورهای عربی اختیار استفاده از سلاحهای خود را ندارند. کپی شد مطالب مرتبط وحشت اسرائیل از ورود جنگندههای چینی به مصر داستان مهندسی که جنگ را از بنبست بیرون آورد/ نوآوری در دل تحریم روایت آمار؛ شکست تاریخی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه با ایران برچسبها قطر کشورهای عربی تجهیزات نظامی فروش تجهیزات نظامی عربستان سعودی ایالات متحده امریکا
