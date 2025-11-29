استاندار تهران از صدور ۱۲ هزار مگاوات مجوز انرژی خورشیدی خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح شنبه، در یک برنامه تلویزیونی، با بیان اینکه حمایت مستقیم رئیس‌جمهور و رفع موانع اجرایی مسیر توسعه انرژی‌های پاک در استان را هموار کرده است، گفت: در یک سال گذشته ۱۲ هزار مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی صادر شده است؛ این در حالی است که کل پنل‌های خورشیدی نصب‌شده در تهران طی قرن گذشته تنها ۲۳ مگاوات بود.

وی افزود: اکنون ۱۲ هزار مگاوات پروژه خورشیدی در حال اجراست که تا سال آینده وارد مدار می‌شود و این دستاورد نتیجه مدیریت جهادی دولت و تمرکز بر تولید انرژی پایدار است.

معتمدیان با اشاره به پروژه‌های کلان انرژی تجدیدپذیر در استان تهران بیان کرد: در شهرک صنعتی عباس‌آباد دومین نیروگاه خورشیدی سقفی بزرگ دنیا پس از کشور هند در حال احداث است که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: همچنین نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی شهرک شمس‌آباد نیز تا پایان سال وارد مدار خواهد شد.

استاندار تهران با اشاره به طرح‌های توسعه مشارکت مردمی در انرژی پاک اعلام کرد: تا دهه فجر ۱۲۰۰ مدرسه در استان به انرژی خورشیدی مجهز می‌شوند و سال آینده تمامی مدارس استان صاحب پنل خورشیدی خواهند بود.

وی افزود: ۱۲ مسجد و چاه‌های کشاورزی معادل ۱۰۰ مگاوات نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.

معتمدیان همچنین به ارائه تسهیلات برای نصب پنل خورشیدی خانگی اشاره کرد و گفت: مردم می‌توانند در سامانه مهرسان برای نیروگاه‌های ۵ و ۱۰ کیلوواتی ثبت‌نام کنند. به ازای هر کیلووات ۴۰ میلیون تومان تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود و سهم استان تهران در این مرحله ۱۳۰ مگاوات است.

استاندار تهران درباره برنامه کاهش آلودگی هوا گفت: تاکسی‌های برقی در پایتخت در حال افزایش است و الگوگیری از کشورهای پیشرو انجام شده است.

وی افزود: سالانه ۲۲۰ هزار خودرو وارد تهران می‌شود؛ در حالی‌که طی هفت سال نخست اجرای قانون هوای پاک تنها ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار خودرو اسقاط شد، اما دولت چهاردهم در یک سال ۳۵۰ هزار خودرو را از رده خارج کرده و طبق برنامه هفتم باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود.

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران درباره انتقادها از زمان اعلام تعطیلی‌ها گفت: روند تصمیم‌گیری در قانون هوای پاک مشخص است؛ ابتدا هواشناسی ۹۶ ساعت قبل پیش‌بینی را اعلام می‌کند، سپس نظرات دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست جمع‌بندی و پس از تشکیل جلسه تصمیم نهایی اعلام می‌شود.

وی تأکید کرد: تلاش داریم تصمیمات زودتر اطلاع‌رسانی شود و روز گذشته نیز ساعت ۴ عصر محدودیت‌ها اعلام شد.

استاندار تهران با اشاره به تشدید آلودگی هوا طی دو روز آینده گفت: از مردم می‌خواهیم از تردد غیرضروری پرهیز کنند، در صورت اجبار از ماسک استفاده کنند و از حضور در فضاهای سرپوشیده و پرازدحام مانند سینما و سالن‌های ورزشی خودداری نمایند.

وی توصیه کرد: سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی مراقبت بیشتری داشته باشند.

معتمدیان در پایان ابراز امیدواری کرد: با ورود موج جدید بارشی، شرایط آلودگی هوا و وضعیت منابع آبی استان بهبود یابد.