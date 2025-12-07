  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

حسن بکلو: ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی مدارس تهران وارد فاز اجرا شد

تهران- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شتاب گرفتن اجرای پروژه‌های خورشیدی در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۴۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن‌بکلو، بعد از ظهر یک‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از شتاب گرفتن اجرای پروژه‌های خورشیدی در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۴۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسیده و ۱۵۰ مگاوات دیگر در دست اجراست.

حسن‌بکلو با تشریح آخرین وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تهران اظهار کرد: روند احداث نیروگاه‌های خورشیدی با جدیت در حال پیگیری است و پروژه‌های در دست اجرا طبق برنامه تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد مدار خواهند شد.

وی با اشاره به پروژه شاخص ۶۳ مگاواتی شهرک صنعتی شمس‌آباد افزود: این طرح هم‌اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از مهم‌ترین پروژه‌های خورشیدی استان به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران همچنین از اجرای ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی بر روی پشت‌بام مدارس خبر داد و گفت: تجهیزات این طرح‌ها در انبارهای مناطق دماوند، شهریار و ری دپو شده و ۲۰ پروژه مدرسه‌ای شامل یک‌هزار و ۲۰۰ سامانه پنج کیلوواتی از هفته نخست آذرماه وارد فاز اجرایی شده است.

حسن‌بکلو در ادامه به اقدامات زیرساختی اشاره کرد و افزود: زمین مورد نیاز برای احداث ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در قرچک تخصیص یافته و در منطقه ورامین نیز زمینی با ظرفیت ۳۵۰ مگاوات واگذار شده که عملیات تسطیح و فنس‌کشی آن در حال انجام است.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در افزایش تولید انرژی پاک، ارتقای پایداری شبکه برق و توسعه زیرساخت‌های استان تهران خواهد داشت.

