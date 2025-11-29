استفاده از پهپاد برای کاهش تصادفات در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی صبح شنبه در جلسه کمیسیون کاهش تصادفات استان سمنان به میزبانی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به اهمیت ابزارهای اعمال قانون گفت: این ابزارها باید در راستای کاهش سوانح رانندگی به کار گرفته شوند.
وی با بیان ضرورت کنترل رانندگان متخلف افزود: برخی رانندگان سواری در جادههای استان با سرعتهای غیرمجاز تردد میکنند که باید مورد نظارت و اعمال قانون قرار گیرند.
فرمانده انتظامی استان سمنان فرهنگسازی را یکی از ارکان مهم کاهش تصادفات دانست و اظهار داشت: در این زمینه همکاری صدا و سیما و برگزاری جلسات آموزشی ضروری است.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده بهینه از فناوریهای نوین تأکید کرد و گفت: باید از یگان پهپادی به نحو احسن در این راستا و سایر مأموریتهای سازمانی بهره گرفت.
وی افزود: این ظرفیت باید به بهترین شکل ممکن برای افزایش نظارت و کنترل جادهها مورد استفاده قرار گیرد.
فرمانده انتظامی استان سمنان در ادامه تصریح کرد: اعمال قانون باید به گونهای انجام شود که تأثیر مستقیم در کاهش آمار تصادفات داشته باشد.
حسینی همچنین بر لزوم اجرای برنامههای مؤثر و هدفمند در این زمینه تأکید کرد و گفت: همه ظرفیتهای موجود باید در مسیر ارتقای ایمنی جادهها به کار گرفته شوند.
به گزارش مهر، در پایان این جلسه مقرر شد با همکاری همه دستگاههای مربوطه، برنامههای عملیاتی برای کاهش تصادفات در جادههای استان سمنان اجرایی شود.
