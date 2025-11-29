برگزاری اولین کنفرانس استاندارد و استانداردسازی صنایع دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حمید زراعتگر، دبیر نخستین کنفرانس استاندارد و استانداردسازی در صنایع دریایی با تأکید بر اهمیت این رویداد گفت: استاندارد یکی از ضرورتهای اصلی توسعه است. با توجه به اینکه توسعه دریایی کشور بهعنوان یک اولویت در سطح مقامات عالی مطرح شده و برنامهها و وعدههای متعددی برای آن ارائه شده، باور ما این است که یکی از ستونهای اساسی تحقق توسعه دریایی، رعایت و استقرار استانداردهاست.
زراعتگر با بیان اینکه توسعه بدون استاندارد دچار ناهماهنگی و عدم جامعنگری خواهد شد، ادامه داد: این کنفرانس بستری برای هماندیشی متخصصان، دانشگاهیان و مدیران حوزه حکمرانی دریایی فراهم میکند تا با نگاهی دوباره بررسی کنند که چگونه میتوان توسعه دریایی را از مسیر استاندارد پیش برد تا از کیفیت و انسجام لازم برخوردار باشد.
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین درباره دعوتشدگان و ترکیب شرکتکنندگان اظهار کرد: برای روز ۱۲ آذر از بخشهای مختلف کشور شامل دانشگاهیان، مدیران صنعتی، متخصصان و کارشناسان حوزه دریا دعوت به عمل آمده است. برنامه روز اول کنفرانس با بخش افتتاحیه آغاز میشود و انتظار داریم چهار تا پنج نفر از مقامات لشکری، کشوری و همچنین متخصصان پیشکسوت حوزه استاندارد دریایی سخنرانیهای کلیدی داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه جانبی میتواند زمینهساز تقویت تعامل میان دانشگاه، صنعت و نهادهای استانداردگذار شده و فرصتی برای معرفی دستاوردها و تبادل تجربه فراهم کند، در توضیح برنامههای این رویداد گفت: نشست دوم کنفرانس به ارائه مقالات پذیرفتهشده اختصاص دارد و در سه سالن بهصورت موازی برگزار خواهد شد.
دبیر کنفرانس «استاندارد و استانداردسازی در صنایع دریایی»، درباره برنامههای عصر روز کنفرانس اظهار کرد: نشست سوم که اولین نشست بعد از ظهر است نیز به ارائه مقالات میپردازد و مانند نشستهای پیشین در سه سالن موازی دایر خواهد شد. در نشست چهارم نیز که دومین نشست بعدازظهر است، یک پنل تخصصی با عنوان «استاندارد و توسعه دریایی» برگزار میشود.
دبیر کنفرانس درباره محور و ساختار این پنل توضیح داد: در این پنل، جمعی از مدیران و متخصصان حوزه استاندارد حضور خواهند داشت و در حضور مدعوین کنفرانس، آخرین دستاوردها، چالشها و موفقیتهای مرتبط با استانداردسازی در بخش دریایی مرور میشود. هدف از برگزاری این میزگرد بررسی نحوه کمک استانداردها به توسعه پایدار دریایی کشور است.
وی برگزاری نشستهای موازی و پنلهای تخصصی این کنفرانس را فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات میان جامعه دانشگاهی، صنعت و نهادهای استانداردگذار دانست و افزود: برگزاری این رویداد مسیر همافزایی برای تسریع در پیاده سازی استانداردها در حوزه دریا را هموارتر خواهد کرد.
وی، با تشریح برنامه اختتامیه این رویداد گفت: در بخش پایانی کنفرانس، مراسم اختتامیه برگزار میشود که شامل سخنرانی پایانی و تقدیر از برگزیدگان خواهد بود.
