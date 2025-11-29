خبرگزاری مهر_ مجله مهر: در این هفته به نهمین ماه سال ۱۴۰۴ و آخرین ماه پاییز رسیدیم. ماهی که اوج رنگارنگی طبیعت در پادشاه فصلها یعنی جناب پاییز رقم میخورد. پاییزی که خشکی آسمانش امسال چیزی از تابستان کم نداشت اما با این حال همه مردم ایران طبق پیشبینیهای هواشناسی همچنان منتظر به وقوع پیوستن بارشهای پربار در اواخر آذرماه نشستهاند تا شاید مثل سالهای گذشته در خیابان کمی سرمای پاییز و قدم زدن روی زمینهای نم خورده و خیس را احساس کنند. با این حال هرچند هفته اول آذر آب و هوای روزهایش سرد و بیرمق گذشت اما در دنیای خبرها و حاشیهها بازار اخبار داغ به راه بود. خبرهایی از جنس ورزش، جامعه، سیاست و اقتصاد که هرکدام تا مدتها نقل محافل مردم در شبکههای اجتماعی بود. از حاشیههای ناتمام ترامپ تا ماجرای ویزا ندادن آمریکا به رئیس فدراسیون فوتبال یا ماجرای پرحاشیه سیمکارتهای سفید (بدون فیلتر) چهرههای سیاسی و اهالی خبر و حواشی گرانی بنزین و ادعاهای گزاف ترکیه علیه مشاهیر ایرانی؛ برای همین آنچه در ادامه خواهید خواند خلاصهای از مهمترین خبرهای آغاز آذرماه است. روزهایی که برخلاف طبیعت سرد این ماه داغ بودند و پربحث.
پاسخ عجیب یک مسئول درباره آتش سوزی جنگلهای الیت
یکی از تلخترین خبرهای روزهای شروع آذرماه شنیدن آتشسوزی و سوختن جنگلهای الیت در شمال کشور بود که با جریحه دار شدن احساسات مردم همراه شد و طبق معمول خاموش کردن حریق و پیدا کردن علت این اتفاق با حاشیههای سنگینی همراه شد؛ تا جایی که بسیاری از مردم در شبکههای اجتماعی خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به این اتفاق شدند و راجع به آن دست به مطالبهگری زدند که چرا با قصور و کم کاری در حوزه اطفای حریق و مراقبت از جنگلها کار به اینجا کشیده شده اما لابه لای همه این اتفاقات ریز و درشت ماجرای واکنش رئیس سازمان منابع طبیعی درباره این جنگلها بود که بحث برانگیز و مایه تعجب شد تا جایی که او روی آنتن زنده تلویزیون در جواب سوال مجری که پرسیده بود میزان خسارتهای این حادثه چقدر بوده در پاسخی شگفت انگیز گفت: شیرینی مدیریت ما را به کام مردم تلخ نکنید!
اعتراص به ناعدالتی بنزینی در حق صاحبان خودروهای نوشماره
اگر بخواهیم درباره جنجالیترین اتفاق دنیای اقتصاد در این هفته بگوییم باید به ماجرای گرانی بنزین اشاره کرد؛ چون طبق تصویب نامه هیئت وزیران، نرخ سوم بنزین ۵ هزار تومان در نظر گرفته شد و قرار شد این مصوبه از ۱۵ آذر در جایگاهها اجرایی شود؛ اما یکی از ماجراهای پرسروصدا در این مصوبه این بود که خودروهای صفرکیلومتر داخلی، چه مونتاژی و چه تولیدی و همچنین بهتمامی وارداتیها از گذشته تا کنون، هیچ سهمیهای با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۳,۰۰۰ هزار تومان تعلق نمیگیرد و همه آنها میبایست بنزین را با قیمت ۵,۰۰۰ تومان از جایگاهها خریداری کنند. این کار یعنی حذف سهمیه خودروهای نوشماره است؛ اتفاقی که بسیاری از کابران شبکههای اجتماعی آن را یک ناعدالتی دانستند چون با این کار هر شخصی که تازه ماشین بخرد و پلاک کند ولو یک ماشین ارزان قیمت دست دوم مثل تیبا، پراید یا سانا (بدون آزمون وسع و در نظرگرفتن شرایط اقتصادیاش) داشته باشد هیچ سهمیهای ندارد و باید از بنزین ۵ هزار تومانی استفاده کند؛ در صورتی که در این دسته افرادی با شرایط مالی بهتر از این سهمیه برخوردارند و این کار مساوی است با بیعدالتی در حق قشر ضعیفتر!
تمسخر بوقلمونی اردوغان توسط ترامپ با نام کشور ترکیه
در دنیای اخبار جهانی بعد از ماجرای قبول صلح اوکراین و روسیه توسط زلنسکی با فشارهای آمریکا یکی از حواشی عجیب و جالب توجه که مورد توجه قرار گرفت شوخیهای تحقیرآمیز ترامپ با اردوغان و دولت ترکیه بود. همین چند وقت پیش بود که ترامپ هنگام خطابه به اردوغان به او گفته بود: «به همسر زیبایت سلام برسان» حالا چیزی از این ماجرا نگذشته بود که تلفظ اسم کشور ترکیه توسط ترامپ در دنیا حاشیه ساز شد. از آنجایی که تا چندی پیش در زبان انگلیسی نام کشور ترکیه با عنوان Turkey در زبان انگلیسی معنای بوقلمون میداد دولت اردوغان با صرف هزینه و تلاشها زیاد تلاش کرد تا نوشتار کشورش در زبان انگلیسی را با عنوان Turkiye ثبت کند اما باز با این حال ترامپ در سخنرانی جدیدش این موضوع را دست گرفت و با حالت تمسخرآمیزی گفت:« قیمت Turkey (بوقلمون) سقوط کرده، به این فکر کن، ۳۳٪ سقوط کرد اما من منظورم کشور ترکیه نیست. ترکیه خوب پیش میرود. اردوغان حالش خوب است. میدانی، نمیخواهم با من تماس بگیرد و بگوید من که ۳۳٪ کاهش نداشتهام.»
توهم اردوغان برای تصاحب ابن سینای ایرانی
اما دولت ترکیه و اردوغان در بسته خبری این هفته فقط به موضوع رسم الخط انگلیسی نام کشورشان ختم نشد. یکی از جنجالهای جدید در این زمینه توهمات اردوغان درباره تصاحب میراث و چهرههای ماندگار ایرانی بود ترکیه بعد از ادعای ترک بودن مولانا حالا سروقت ترکی کردن ملیت ابن سینا رفت تا جایی که اردوغان طی یک سخنرانی اعلام کرد: «ما بهعنوان وارثان تمدنی بزرگ و جغرافیایی که شفابخشی در ژنهای آن نهفته است، باید جایگاه خود را بشناسیم و رسالتمان را درک کنیم. فراموش نکنیم که ما وارثان لقمان حکیم و ابن سینا هستیم؛ کسانی که پایههای علم پزشکی را در غرب بنا نهادند.» این ادعا و توهم ترکیه در حالی رقم خورد که کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی نسبت به این موضوع معترض شدند و گفتند؛ اگر ابوعلی سینا زنده بود، حالا بیش از هزارسال سن داشت. آن وقت ترکیه امروزی با صدسال سن، چطور میخواهد او را برای خودش مصادره کند؟! حتی یکی از کاربران در این باره نوشت: «من دوسال روی زندگی بوعلی سینا مطالعه کردم دوتا کتابش کاملاً به زبون فارسی و بقیه عربی هستن. نیشابور، دامغان، ری، اصفهان و همدان تنها جاهایی هستن که او درش زندگی کرده! حالا رو چه حسابی اردوغان ترکیهای ادعا کرده ابن سینا متعلق به کشورشه عجیبه!»
جنجال ویزای آمریکایی آقای مسئول!
در جهان ورزش یکی از خبرهای حاشیه ساز ماجرای ویزا ندادن آمریکا به مهدی تاج؛ رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان بود که با جنجالهای زیادی همراه شد. کمتر کسی به فکرش خطور میکرد اسم مهدی تاج هم در فهرست ممنوعیتهای صدور ویزا، توسط آمریکا باشد. این درحالی بود که خود آمریکاییها پیش از این خبر داده بودند قرار نیست محدودیتی برای بازیکنان و مسئولان فدراسیونهای راهیافته به جام جهانی اعمال شود. تاج هم در واکنش به این اتفاق اعلام کرد اجازه نمیدهیم با کشور ما سبک برخورد کنند و گفت: «تا زمان صدور ویزای تمام هیئت اعزامی، هیچکس به آمریکا نخواهد رفت.»
موعد تاریخ انقضا و خودزنی مجریان شبکههای ضدایرانی
امید خلیلی مجری شبکه منوتو و سینا ولی الله مجری و به ظاهر کمدین شبکه ام بی سی جزو چهرههای جنجالی این هفته در حوزه رسانه بودند. شبکه منوتو که سال گذشته با تعطیلی همراه شد و حالا همچنان کج دار و مریز و به سختی مشغول ادامه دادن حیات خود است در این هفته با اعترافات مجری این شبکه حسابی حاشیه ساز شد. کنار این موضوع خبر دیگری که در این حوزه مورد توجه بود این بود که سینا ولی الله مجری شبکه ام بی سی پایان کار خودش را در این شبکه اعلام کرد و گفت که این شبکه رسماً عذر این مجری را خواسته و دیگر او قرار نیست که در این شبکه ادامه فعالیت داشته باشد.
پایان عصر دماغهای عملی و سربالا در سال ۲۰۲۶
یکی از خبرهای جنجالی و حاشیهای که در پایان هفته اول آذر مورد توجه و شوخی کاربران ایرانی قرار گرفت این بود که عصر بینیهای عملی و سربالا به پایان رسید و حالا قوز بینی به عنوان ترند زیبایی سال ۲۰۲۶ معرفی شد چیزی که عدهای درباره آن این طور نوشتند: «کارشناسان زیبایی به این نتیجه رسیدهاند که آن برآمدگی کوچک روی بینی، یا هر ویژگی که پیش از این نقص نامیده میشد، در واقع امضای شخصی صورت است. بازگشت قوز بینی به معیارهای زیبایی، یعنی عصر استانداردسازی چهره انسان رو به پایان است. زیبایی واقعی در سال ۲۰۲۶، نه در بینقص بودن، بلکه در داشتن شخصیت، اصالت و پذیرفتن همان چیزی است که طبیعت به ما هدیه داده است.»
