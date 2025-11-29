بخش آنژیوگرافی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) زابل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شهدادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بخش آنژیوگرافی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) زابل با انجام ۱۷ عمل موفق به صورت رسمی افتتاح شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: افتتاح این بخش تخصصی، برای نخستینبار در سیستان، تحقق یک نیاز دیرینه مردم منطقه و آرزوی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زابل است
با راهاندازی این مرکز، بیماران قلبی دیگر نیازی به سفرهای طولانی برای دریافت خدمات آنژیوگرافی ندارند؛ اقدامی که موجب کاهش هزینههای اضافی، رفع مشکلات رفتوآمد، کاهش فشار روحی خانوادهها و دسترسی سریعتر به درمانهای حیاتی شده است.
نظر شما