امام جمعه زابل: مذاکره با آمریکا خطای راهبردی و ضد امنیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مجید پوراندخت در خطبههای نماز جمعه این هفته زابل با سفارش مؤمنان به تقوای الهی، سخنان خود را با روایتهایی از زندگی پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) آغاز کرد و جایگاه حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع) را تبیین کرد.
امام جمعه زابل در شرح روایتی گفت: هنگام قرار دادن خرما در دهان امیرالمؤمنین (ع)، سه بار صدای «هنیا لک یا علی» از عرش شنیده شد که نشانه تأیید الهی بر منزلت ایشان است.
وی در ادامه به مسائل سیاسی پرداخت و با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، ادعای ارسال پیام ایران به آمریکا را «دروغ محض» خواند.
حجت الاسلام پوراندخت تأکید کرد: اصرار بر مذاکره پس از هشدارهای صریح رهبری میتواند عامدانه و مغرضانه باشد.
امام جمعه زابل با یادآوری تجربه برجام گفت: مذاکره تحمیلی ظرفیتها را تعطیل و سرمایهها را از بین میبرد.
حجت الاسلام پوراندخت همچنین با انتقاد از برخی رسانهها و افراد که مطالب نادرست منتشر میکنند، مذاکره با آمریکا را خطای راهبردی و ضد امنیتی دانست و افزود: آمریکا در هر کجا وارد شده جز ویرانی و آوارگی چیزی به جا نگذاشته و خیانت به دوستان و دروغپردازی در ذات استعماری آن کشور است.
امام جمعه زابل با تأکید بر اهمیت جایگاه مجلس، خواستار حمایت مردم از نمایندگان و همراهی با آنان شد و نمایندگان منطقه از جمله دکتر سرگزی و دکتر شهرکی را مردمی توصیف کرد.
وی با انتقاد از شیوههای غیرمنصفانه مطالبهگری گفت: مطالبه باید همراه با احترام و انصاف باشد و رفتارهای افراطی مانند هوچیگری یا نمایشهای تحریکآمیز به نفع دشمن تمام میشود.
حجت الاسلام پوراندخت در ادامه به مسئله اسراف پرداخت و با اشاره به تذکرات رهبر معظم انقلاب، اسراف را از بزرگترین منکرات دانست که موجب هدر رفت سرمایههای اجتماعی و نزول بلا میشود؛ از مردم خواست در مصرف آب، برق و گاز صرفهجویی کنند.
وی در پایان، مردم را به دعا و تضرع برای نزول باران فراخواند و برپایی نماز استسقاء در مساجد و مدارس را توصیه کرد تا مشکل کمآبی و تأمین آب شرب و کشاورزی در منطقه سیستان کاهش یابد.
