کشف کالای قاچاق ۴ میلیارد ریالی در بویراحمد

یاسوج-فرمانده انتظامی بویراحمد از کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: مأموران پاسگاه انتظامی دشت روم بویراحمد ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و انجام تور ایست بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محور بابا میدان- یاسوج کردند.

وی اظهار کرد: مأموران در بازرسی از یک خودرو تعداد ۷ دستگاه ال ای دی ۵۵ اینچ مارک ال جی قاچاق فاقد مجوز گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بویراحمد ارزش تقریب کالای کشف شده را بیش از ۴ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: اموال کشف شده تحویل سازمان اموال تملیکی استان شد و فرد دستگیر شده هم به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ گرجیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

