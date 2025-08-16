کشف ۲۲ گونی زغال قاچاق فاقد مجوز گمرکی در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ بویراحمد ضمن هماهنگی با مراجع قضائی در اجرای طرح برخورد با خودروهای پلاک مخدوش و حامل کالای قاچاق در حین گشت زنی در محور یاسوج - شیراز به یک دستگاه خودروی سمند مشکی رنگ مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود مأموران در بازرسی از خودرو تعداد ۲۲ گونی زغال قاچاق جمعاً حدود ۴۴۰ کیلوگرم که فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی بوده کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه تولید زغال به روش سنتی سبب آسیب‌های فراوان به محیط زیست می‌شود بیان کرد: در این راستا متهم به همراه خودرو و اموال کشف شده جهت سیر مراحل قانون به یگان دلالت و طی هماهنگی با قاضی محترم تعزیرات خودرو به همراه متهم و بار مکشوفه تحویل عوامل منابع طبیعی گردید.

سرهنگ گردیان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به تخریب محیط زیست و کالا و قاچاق و ارز را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.