۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

کشف ۲۲ گونی زغال قاچاق فاقد مجوز گمرکی در شهرستان بویراحمد

یاسوج-فرمانده انتظامی بویراحمد از کشف ۲۲ گونی زغال قاچاق فاقد مجوز گمرکی در این شهرستان توسط پاسگاه انتظامی تنگ سرخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ بویراحمد ضمن هماهنگی با مراجع قضائی در اجرای طرح برخورد با خودروهای پلاک مخدوش و حامل کالای قاچاق در حین گشت زنی در محور یاسوج - شیراز به یک دستگاه خودروی سمند مشکی رنگ مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود مأموران در بازرسی از خودرو تعداد ۲۲ گونی زغال قاچاق جمعاً حدود ۴۴۰ کیلوگرم که فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی بوده کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه تولید زغال به روش سنتی سبب آسیب‌های فراوان به محیط زیست می‌شود بیان کرد: در این راستا متهم به همراه خودرو و اموال کشف شده جهت سیر مراحل قانون به یگان دلالت و طی هماهنگی با قاضی محترم تعزیرات خودرو به همراه متهم و بار مکشوفه تحویل عوامل منابع طبیعی گردید.

سرهنگ گردیان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به تخریب محیط زیست و کالا و قاچاق و ارز را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6562098

