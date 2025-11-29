به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای موضوع معافیت مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی برای پرونده‌های «بدون انتقال ارز» و پرونده‌های با محل تأمین «ارز خود، ارز دیگران یا صادرات خود» را اعلام کرد.

در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی به اطلاع می‌رساند پرونده‌هایی که نوع عملیات ارزی آن‌ها، * «بدون انتقال ارز» * بوده یا محل تأمین ارز آن‌ها * «از محل صادرات خود» *، * «ارز خود» * یا * «ارز دیگران» * باشد از کنترل مجوز فوق معاف بوده و نیازی به دریافت مجوز مذکور ندارند.

این معافیت شامل کد تعرفه‌های جدول پیوست نخواهد شد.

لازم به ذکر است در صورت وجود هرگونه محل تأمین ارز دیگری به جز موارد فوق بر روی پرونده‌ها (مانند خرید ارز از سیستم بانکی، از محل صادرات دیگران و …)، پرونده از شمول این معافیت خارج شده و مشمول کنترل بهینه‌سازی مصارف ارزی خواهد بود.

سایر توضیحات ارائه شده در اطلاعیه‌های قبلی در رابطه با بهینه‌سازی مصارف ارزی، به قوت خود باقی است.