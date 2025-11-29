به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، روزنامه عبری زبان هاآرتص مدعی شد که عربستان سعودی یک پیام به رژیم صهیونیستی مخابره کرده مبنی بر اینکه تا زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در قدرت است عادی سازی روابط انجام نخواهد شد.

در این گزارش آمده است که ریاض، نتانیاهو و ترکیب کابینه وی را مانع حرکت در مسیر عادی سازی روابط می‌داند. بدین ترتیب ادعا شده که نظر عربستان، حرکت در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در صورت تغییر نخست وزیر این رژیم است.

این در حالی است که پیشتر گزارش شده بود عربستان موضوع مذکور را با تشکیل کشور فلسطین مرتبط دانسته است.

از میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، ۱۶۰ دولت، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.