درخواست گوترش برای پایان اشغالگری غیرقانونی اراضی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین تاکید کرد که فلسطینی‌ها حق تعیین سرنوشت و تحقق عدالت دارند.

در این بیانیه آمده است، اشغالگری غیرقانونی در اراضی فلسطین باید پایان پذیرد و به سمت اجرای راهکار ۲ دولتی باید حرکت کرد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است، امسال برگزاری روز همبستگی با فلسطین بعد از گذشت ۲ سال از دردها و رنج‌های ساکنان نوار غزه صورت می‌گیرد. فلسطینی‌های این منطقه ده‌ها هزار تن از نزدیکان و دوستان خود را از دست داده‌اند. تقریباً یک سوم این افراد را نیز کودکان تشکیل می‌دهند. قحطی و بیماری‌های جسمی و روحی در نوار غزه در سایه ویرانی گسترده خانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس گسترش پیدا کرده است.

در این بیانیه آمده است، کرانه باختری از جمله قدس اشغالی نیز شاهد حملات نظامیان اسرائیلی و شهرک نشینان صهیونیست و همچنین گسترش دامنه شهرک سازی ها است. صدها تن از نیروهای امدادی که اکثر آنها را نیروهای سازمان ملل تشکیل می‌دهند جان خود را از دست داده‌اند. این آمار بیشترین میزان تلفات انسانی سازمان ملل در درگیری‌های سراسر جهان است.

گوترش بدون اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی در دوره آتش بس علیه نوار غزه از همگان خواست به این توافق پایبند باشند.