۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

انتقاد شدید ترکیه از حمله اسرائیل به بیت جن در سوریه

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با محکومیت شدید تجاوز صهیونیست‌ها به شهرک بیت جن سوریه تاکید کرد که تل‌آویو بار دیگر رویکرد مخرب خود را نشان داده و ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در ادامه واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرک بیت جن در حومه دمشق، «اونجو کوچالی» سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که حملات تل‌آویو به سوریه با هدف ایجاد مانع در برابر تلاش‌های دولت و مردم سوریه برای برقراری امنیت انجام می‌شود و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است.

وی گفت که با نزدیک شدن به سالگرد ۸ دسامبر (زمان سقوط دولت بشار اسد)، و در زمانی که جامعه بین‌المللی در آرزوی ثبات در سوریه است، تل آویو بار دیگر رویکرد مخرب خود را با تجاوز شهر بیت جن در حومه دمشق، نشان داده است.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تاکید کرد که با وجود اینکه هیچ تهدیدی از سوی سوریه علیه اسرائیل وجود ندارد، اقدامات نظامی صهیونیست‌ها، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نقض می‌کند و غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد و ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.

این مقام ترک بر لزوم توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه که با هدف مانع‌تراشی در برابر تلاش‌های این کشور برای تأمین امنیت، رفاه و صلح عمومی انجام می‌شود تاکید و اعلام کرد که جامعه بین‌المللی در این زمینه مسئولیت دارد.

