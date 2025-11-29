  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

قضاوت اربابی و اکبرزاده در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان

قضاوت اربابی و اکبرزاده در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان

دو داور بین المللی تکواندو کشورمان در نخستین دوره مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی کنیا قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور ۴۴۵ تکواندوکار به میزبانی کنیا در شهر نایروبی برگزار خواهد شد. بر همین اساس و با دعوت فدراسیون جهانی، دو داور بین المللی کشورمان برای حضور در این مسابقات راهی این کشور می‌شوند.

شهرام اربابی رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو و ایمان اکبرزاده دو داور بین‌المللی کشورمان هستند که امروز برای قضاوت در این رقابت‌ها راهی کنیا خواهند شد.

‌تیم ملی تکواندو کشورمان نیز بامداد جمعه در دو گروه دختران و پسران راهی نایروبی شد و امروز نخستین تمرین خود را برگزار خواهند کرد.

کد خبر 6671564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها