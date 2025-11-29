قضاوت اربابی و اکبرزاده در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور ۴۴۵ تکواندوکار به میزبانی کنیا در شهر نایروبی برگزار خواهد شد. بر همین اساس و با دعوت فدراسیون جهانی، دو داور بین المللی کشورمان برای حضور در این مسابقات راهی این کشور می‌شوند.

شهرام اربابی رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو و ایمان اکبرزاده دو داور بین‌المللی کشورمان هستند که امروز برای قضاوت در این رقابت‌ها راهی کنیا خواهند شد.

‌تیم ملی تکواندو کشورمان نیز بامداد جمعه در دو گروه دختران و پسران راهی نایروبی شد و امروز نخستین تمرین خود را برگزار خواهند کرد.