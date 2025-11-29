رشد پذیرش طلاب در حوزه علمیه اصفهان مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالامیر خطاط وضعیت علمی حوزه علمیه استان اصفهان را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: در حال حاضر، حدود ۲۰ مدرسه علمیه فعال در شهر اصفهان و ۲۰ مدرسه دیگر در شهرستان‌های اطراف فعال هستند که سطوح مختلف آموزشی از مقدمات تا درس خارج را پوشش می‌دهند.

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان افزود: همچنین، مرکز آموزش‌های تخصصی برای طلابی که به دنبال تفسیر و تبلیغ هستند، فعالیت جداگانه‌ای دارد.

وی گفت: نکته مهم در این بخش، وضعیت رو به رشد پذیرش طلاب بود؛ به‌طوری‌که آمار پذیرش در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

حجت‌الاسلام خطاط تأکید کرد: دغدغه اصلی مدیران این حوزه، ارتقا علمی طلاب در کنار توجه جدی به جنبه‌های اخلاقی و تهذیبی است تا حوزه علمیه اصفهان به جایگاهی قابل قبول و مورد رضایت حضرت ولی‌عصر (عج) دست یابد و در این مسیر از رهنمودهای بزرگان حوزه علمیه بهره‌مند شود.