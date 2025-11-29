شاهی: برخورد بازدارنده با تخلفات حوزه آرد و نان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شاهی پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: رضایتمندی عمومی زمانی حاصل می‌شود که نظارت‌ها دقیق و مستمر باشد و هیچ‌گونه چشم‌پوشی نسبت به تخلفات صورت نگیرد.

وی با تأکید بر لزوم بازدیدهای دوره‌ای و سرزده از واحدهای نانوایی گفت: در این مسیر باید با هرگونه کم‌فروشی، عدم رعایت وزن چانه نان، ضعف در کیفیت پخت و بی‌نظمی در نحوه توزیع برخورد قاطع و قانونی انجام شود.

رئیس کارگروه آرد و نان شهرستان با بیان اینکه تخلفاتی نظیر تعطیلی خودسرانه و عدم رعایت ساعت پخت موجب اخلال در خدمت‌رسانی و ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود، تصریح کرد: اعضای کارگروه موظف هستند اقدامات بازدارنده و قانونی را بدون هیچ‌گونه اغماض اعمال کنند.