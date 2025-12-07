شاهی: دانشجویان باید آگاهانه در تعیین سرنوشت جامعه نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شاهی عصر یکشنبه به مناسبت روز دانشجو با حضور در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور این شهرستان با تاکید بر اهمیت مشارکت فعال دانشجویان در انتخابات، به نقش کلیدی جوانان و دانشجویان در فرآیندهای سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: مشارکت در انتخابات تنها یک حق نیست، بلکه یک وظیفه ملی است.
وی افزود: دانشجویان به عنوان نسل آیندهساز کشور، باید با آگاهی و شناخت کامل از نامزدها و برنامههای آنها، در تعیین سرنوشت خود و جامعه نقشآفرینی کنند.
فرماندار رضوانشهر با بیان اینکه تحلیل درست نامزدهای انتخاباتی نیازمند دقت و توجه به سوابق، برنامهها و اهداف آنهاست اظهار کرد: مشارکت آگاهانه و بالا در انتخابات پیش رو در این مقطع خاص زمانی در عرصه بین الملل نیز حائز اهمیت بالایی است.
وی همچنین تأکید کرد: انتخابات فرصتی است برای نمایش قدرت ملی و مأیوس نمودن دشمنان اسلام از خیالات شرورانه. بنابراین، لازم است که با دقت و مسئولیتپذیری در این فرآیند شرکت کنیم.
شاهی به دانشجویان توصیه کرد که قبل از رأیگیری، اطلاعات لازم را جمعآوری کنند و با برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر، به تحلیل دقیقتری از گزینههای موجود دست یابند.
وی گفت: این کار نه تنها به شما کمک میکند تا انتخاب بهتری داشته باشید، بلکه باعث تقویت فرهنگ سیاسی و اجتماعی در جامعه خواهد شد.
فرماندار رضوانشهر در پایان صحبتهای خود تصریح کرد: ما به عنوان مسئولین سیاسی وظیفه داریم بستری فراهم کنیم تا صدای مطالبه گری دانشجویان شنیده شود. امیدوارم با مشارکت فعال دانشجویان در انتخابات، شاهد آیندهای روشنتر برای کشور مقتدرانه ایران اسلامی باشیم
