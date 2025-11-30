حجتالاسلام علی کریمپور، رئیس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان براساس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۳، موفق به کسب رتبه برتر در میان دستگاههای فرهنگی، علمی و آموزشی کشور شد.
رئیس گروه برنامهریزی و فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: در سومین نشست شورای راهبری تحول اداری که با محور بررسی نقاط قوت و چالشهای عملکرد حوزههای فرهنگی و دینی در محل اداره کل برگزار شد، لوح تقدیر و تندیس این رتبه برتر به حجتالاسلام صاحبقرانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، اهدا شد.
وی افزود: در متن تقدیرنامه تأکید شده است که براساس فرایند ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به عنوان دستگاه برتر در میان مجموعههای فرهنگی، علمی و آموزشی برگزیده شده است.
به گفته کریم پور، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تبریک این موفقیت، آن را نتیجه تعهد، نوآوری، همافزایی و تلاش جمعی مجموعه اداره کل تبلیغات اسلامی در مسیر ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و دینی و تحقق اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی دانست.
