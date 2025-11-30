انضباط اداری و مالی به عنوان یک اصل مهم و اساسی مورد توجه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صحبتلو ظهر یکشنبه در آیین معارفه معاون اداری و مالی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر اهمیت و ضرورت انضباط اداری و مالی،گفت: هرچه فرآیندها دقیقتر و شفافتر باشد، پاسخگویی دستگاه آسانتر می شود و فعالیتهای فرهنگی باید در اولویت نخست این مجموعه قرار گیرد لذا کار فرهنگی نباید بهخاطر یک ایراد اداری یا نقص در تفاهمنامه متوقف شود.
وی با اشاره به ماهیت مأموریتی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: برخلاف بسیاری از دستگاهها، روزهای تعطیل، اعیاد، شهادتها، ماه رمضان و ایام خاص مذهبی، زمان اوج فعالیت این سازمان است و مجموعه تبلیغات اسلامی در چنین روزهایی بیش از همیشه فعال است.
حوزه اداری و مالی نقش «چرخدندههای ساعت» را در پیشبرد مأموریتهای فرهنگی تبلیغات اسلامی ایفا میکند
صحبتلو با بیان اینکه حوزه اداری و مالی نقش «چرخدندههای ساعت» را در پیشبرد مأموریتهای فرهنگی سازمان ایفا میکند، افزود: اگر بخش پشتیبانی بهدرستی عمل کند، فعالیتهای فرهنگی نیز روان، دقیق و بدون وقفه پیش خواهد رفت.
صحبتلو با اشاره به تجربههای گذشته خود در اجرای طرحهای فرهنگی نوآورانه اظهار کرد: طرحهایی مانند «نذر فرهنگی» در برخی شهرستانها نشان داد که اگر مدیر دغدغهمند باشد، حتی با کمترین اعتبارات نیز میتوان برنامههای قرآنی و فرهنگی گستردهای را سامان داد.
وی تأکید کرد: کار فرهنگی با بودجههای محدود پیش نمیرود؛ مسیر موفقیت آن خلاقیت، دغدغهمندی و حضور میدانی است.
معاون اداری و مالی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به بیش از سه دهه سابقه فعالیت در بخشهای مختلف تبلیغات اسلامی، افزود: از سال ۱۳۷۳ در حوزههای فرهنگی، قرآنی، حقوقی، مالی و اداری خدمت کردهام و ساختار سازمان، ظرفیتها و چالشهای آن را بهخوبی میشناسم.
صحبتلو ادامه داد: تلاش میکنم این تجربهها را در جهت تقویت فعالیتهای فرهنگی، ساماندهی املاک و اسناد و بهبود روندهای اداری و مالی به کار گیرم.
معاون اداری و مالی ادارهکل تبلیغات اسلامی زنجان با قدردانی از اعتماد مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: خدمت در این مجموعه را توفیق الهی میدانم و امیدوارم با همراهی همکاران، گامهای مؤثری در حمایت از فعالیتهای فرهنگی و قرآنی برداشته شود.
ریاست امور حقوقی موسسات تابعه سازمان تبلیغات اسلامی کشور، ریاست اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان، معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گیلان، معاون و مسئول پرسنلی بسیج سازمان تبلیغات اسلامی کشور بخشی از سوابق کاری علی صحبتلو است.
