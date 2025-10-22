  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

رمضانی: خراسان رضوی رتبه برتر کشور در طرح «زندگی با آیه‌ها» را کسب کرد

مشهد- مسئول دارالقرآن اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی رتبه برتر کشور در طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» را کسب کرد.

مهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبدیل ۲۰۰ آیه قرآن کریم به مسلمات ذهنی مردم و گفتمان‌سازی در سطح جامعه از آبان ۱۴۰۲ آغاز شد و اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی توانست در این طرح رتبه برتر کشور را کسب کند.

مسئول دارالقرآن اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» از آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ با محوریت ترویج آموزه‌های قرآنی در زندگی روزمره و با هدف تبدیل ۲۰۰ آیه از قرآن کریم به باورهای عمومی مردم و ایجاد گفتمان قرآنی در جامعه آغاز شد.

وی افزود: این حرکت ملی در قالب طرح «مستورا» با تمرکز بر ۱۲ آیه در موضوع «عفاف و حجاب» آغاز شد و در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با محوریت ۳۰ آیه مرتبط با سبک زندگی اسلامی ادامه یافت. همچنین در ماه محرم‌الحرام همان سال با محوریت ۱۲ آیه دیگر و در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴ با موضوع «مقاومت و پیشرفت» و ۳۰ آیه قرآنی در سطح کشور برگزار گردید.

رمضانی بیان کرد: این نهضت ملی با مشارکت گسترده و کم‌نظیر اغلب ارگان‌ها و نهادهای کشور از جمله سازمان صدا و سیما همراه شد که پخش برنامه تلویزیونی «محفل» یکی از جلوه‌های رسانه‌ای آن بود. در چارچوب این طرح، مجموعه‌ای از محصولات فرهنگی و رسانه‌ای از جمله کتاب، انیمیشن، موشن گرافی و سایر تولیدات قرآنی تولید و عرضه شد.

مسئول دارالقرآن اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سایت رسمی محصولات «زندگی با آیه‌ها» و اپلیکیشن اختصاصی آن فعال است و در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

وی تأکید کرد: اداره‌کل تبلیغات اسلامی این استان به‌واسطه عملکرد مطلوب و خلاق در اجرای برنامه‌های نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها»، موفق به کسب رتبه برتر کشور در این طرح شد.

