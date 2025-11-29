رقابت «شیرین» در بخش مسابقه کردی جشنواره دهوک

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «کتیبه شیرین گیان» با نام بین المللی «شیرین» به بخش مسابقه سینمای کردی جشنواره بین المللی دهوک راه پیدا کرد و به رقابت خواهد پرداخت.
جشنواره بینالمللی فیلم دهوک با یاد یولماز گونای کارگردان سرشناس برنده جایزه نخل طلای جشنواره بینالمللی فیلم کن فرانسه در سال ۱۹۸۲ تأسیس شده است. این جشنواره در بخشهای مختلف رقابتی و غیر رقابتی از جمله بخش سینمای جهان، بخش سینمای کُردی، چشمانداز سینمای جهان، پانورامای سینمای کردستان و بخش نمایش ویژه در سالن کنگره دانشگاه دهوک اقلیم کردستان و مرکز مازی مول برگزار میشود.
دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم دهوک، ۱۸ تا ۲۵ آذر برابر با ۹ تا ۱۶ دسامبر برگزار میشود.
عوامل فیلم مستند «شیرین» عبارتند از: نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: کیوان مهرگان، تدوین: بهروز داوری، تصویر و صدا: عطا قنبریجاوید، مصطفی ساجدیمعین، بابک فخری، سهراب آذین، ، پروانه پرچکانی، نقاشی پوستر: اردشیر رستمی، طراحی پوستر: مژگان سرلک، ، اصلاح رنگ و نور: b.d.vison، مشاور رسانهای: لیلا سعدوندی، عکاس پوستر: حسین عیسی حاج، پژوهش: کیوان مهرگان، دستیار کارگردان: فریبا سلیماننژاد، سپیده پیری، الهام لرستانی، دستیار تصویر: محمدمهدی رسولی، نوید طهماسبی، پخش بینالملل: Tree Film.
