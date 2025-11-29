  1. استانها
معافی: ۱۴۷۰ سری جهیزیه بین نوعروسان مازندرانی توزیع شد

ساری - مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت: در ۲۰ ماه گذشته هزار و ۴۷۰ سری جهیزیه و هفت هزار و ۱۷۵ قلم لوازم ضروری زندگی میان نوعروسان و خانواده‌های تحت حمایت توزیع شده است.

میثم معافی در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی رزمایش توزیع لوازم ضروری زندگی شامل یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون و بخاری به تعداد ۸۴۸ دستگاه در بین مددجویان مازندرانی خبر داد.

وی با بیان اینکه ارزش این ۸۴۸ دستگاه لوازم ضروری زندگی حدود ۹۵ میلیارد ریال است، توضیح داد: اولویت توزیع با مددجویان دارای عائله، بیماران صعب‌العلاج و خانوارهای ساکن در مناطق محروم استان است.

معافی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه، تهدید دشمنان به رکن‌های اصلی خانواده یعنی اشتغال و ازدواج است و کمیته امداد در راستای تقویت این دو رکن مهم فعالیت می‌کند.

وی یادآور شد: در ۲۰ ماه گذشته هزار و ۴۷۰ سری جهیزیه و هفت هزار و ۱۷۵ قلم لوازم ضروری زندگی میان نوعروسان و خانواده‌های تحت حمایت توزیع شده و ۱۱۸ میلیارد تومان برای تقویت اشتغال و ازدواج در استان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران همچنین به شبکه نیکوکاری و احسان اشاره کرد و گفت: این شبکه در ۲۳۳۰ محله فعال است و تلاش‌ها باید برای گسترش آن ادامه یابد تا اراده مردم در حمایت از نیازمندان بیش از پیش تجلی یابد.

