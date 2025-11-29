به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مارزلو از برگزاری جشنواره‌ای ویژه ازدواج با محوریت آداب و رسوم اقوام ایران، تحت شعار «از خواستگاری تا خانه‌داری» خبر داد و اظهار کرد: این رویداد روز ۱۸ آذرماه در سالن حضرت امام خمینی (ره) شهر گرگان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف ترویج ازدواج آسان، تقویت همبستگی ملی و ایجاد نشاط در بین جوانان استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی در حوزه ازدواج به جوانان و آشنایی آنها با آداب و رسوم ازدواج اقوام استان است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی جشنواره در چارچوب مأموریت‌های معاونت جوانان و اداره کل ورزش و جوانان انجام شده است، ادامه داد: این مراسم با مشارکت مؤسسات غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال برگزار می‌شود و در حاشیه آن نمایشگاهی جامع برای معرفی خدمات مشاوره، همسان‌گزینی و فعالیت‌های خیرین نیز برپا خواهد شد. خدمات مشاوره رایگان و با تخفیف از دیگر برنامه‌های جشنواره است.

مارزلو همچنین از برگزاری همزمان اولین جشنواره ملی ازدواج در استان خبر داد و گفت: فعالان رسانه می‌توانند آثار خود در قالب عکس، پوستر، موشن‌گرافی و سایر قالب‌های مرتبط با ازدواج را ارسال کنند. اختتامیه این جشنواره همزمان با هفته جوان در بهمن‌ماه برگزار و به برگزیدگان جوایز نفیس اهدا خواهد شد.

وی تأکید کرد: خانه‌های مشاوره ازدواج در طول جشنواره آماده خدمت‌رسانی هستند و پس از برگزاری، گزارشی جامع از نتایج طرح‌ها ارائه خواهد شد.