روگذر شهدای خدمت آغاز مسیر تازه توسعه شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح شنبه در آئین افتتاح روگذر کاشانی-طالقانی ضمن درود به مقام شهدا و بسیجیان اظهار کرد: افتتاح این پروژه تنها رونمایی از یک سازه بتنی و پولادی نیست، بلکه نمادی از اراده، توان مهندسی و تعهد فرزندان این استان برای ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

وی افزود: سال گذشته با وجود چالش‌های متعدد از جمله ناترازی انرژی، مشکلات اقتصادی، فشارهای خارجی و پیامدهای جنگ ۱۲ روزه در شریان‌های انرژی کشور، هر یک از این عوامل می‌توانست پروژه را با تأخیرهای طولانی مواجه کند، اما مجموعه مدیریت شهری، کارگران، مهندسان و پیمانکاران با روحیه جهادی و اقتصاد مقاومتی اجازه توقف کار را ندادند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با قدردانی از صبر و همکاری شهروندان و کسبه اطراف محل پروژه گفت: این مسیر قریب به یک سال موجب زحمت مردم شد و لازم است از بردباری آن‌ها تقدیر کنم.

مردانی تأکید کرد: شهر موجودی زنده است و تنها با ساخت پل و آسفالت معنا پیدا نمی‌کند، مبلمان شهری، نظم بصری و فضاهای آرامش‌بخش جزئی از روح شهر هستند، پروژه شهدای خدمت با نورپردازی فاخر و فضاسازی پیرامونی خود نویدبخش نگرش نوین در مدیریت شهری شهرکرد است؛ نگرشی که از رفع نیازهای حداقلی عبور کرده و به سمت خلق شهری در شأن مردم نجیب این دیار حرکت کرده است.

وی با اشاره به اعتبار بیش از ۲۱۰ میلیارد تومانی پروژه گفت: این طرح یک نمونه روشن از تحقق عدالت فضایی و ترافیکی در مرکز استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان با قدردانی از مدیریت شهری شهرکرد، اعضای شورای شهر، پیمانکاران و تمامی عوامل اجرایی اظهار داشت: افتتاح این پروژه نقطه پایان نیست؛ بلکه آغاز مسیر جدیدی برای توسعه شهری شهرکرد است. تکمیل کمربندی‌ها، توسعه فضاهای سبز، تقویت ورودی‌های شهر و ارتقای مبلمان شهری از برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال خواهد شد.