  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

انفجارهای جدید در کی‌یف؛ برق پایتخت اوکراین قطع شد

انفجارهای جدید در کی‌یف؛ برق پایتخت اوکراین قطع شد

مسئولان اوکراینی از قطع برق بخشی از مناطق پایتخت این کشور بعد از حملات روسیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صبح امروز صدای انفجارهای جدیدی در کی یف پایتخت اوکراین و اطراف آن به گوش رسید و آژیرهای خطر در این مناطق به صدا درآمدند.

همچنین مسئولان اوکراینی از قطع آب و برق در برخی از مناطق کی یف خبر دادند.

وزارت انرژی اوکراین نیز اعلام کرد که جریان برق بیش از ۶۰۰ هزار نفر از ساکنان پایتخت و اطراف آن بعد از وقوع این انفجارها و حملات روسیه قطع شده است.

صبح امروز خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان اوکراینی اعلام کرد که پهپادهای روسیه به دو منطقه در این شهر حمله کردند.

کد خبر 6671674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها