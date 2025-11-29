به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صبح امروز صدای انفجارهای جدیدی در کی یف پایتخت اوکراین و اطراف آن به گوش رسید و آژیرهای خطر در این مناطق به صدا درآمدند.

همچنین مسئولان اوکراینی از قطع آب و برق در برخی از مناطق کی یف خبر دادند.

وزارت انرژی اوکراین نیز اعلام کرد که جریان برق بیش از ۶۰۰ هزار نفر از ساکنان پایتخت و اطراف آن بعد از وقوع این انفجارها و حملات روسیه قطع شده است.

صبح امروز خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان اوکراینی اعلام کرد که پهپادهای روسیه به دو منطقه در این شهر حمله کردند.