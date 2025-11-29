عملیات تروریستی در مسکو خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که نقشه عناصر تروریست برای اجرای عملیات علیه خطوط اصلی انتقال گاز در اطراف مسکو را خنثی کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی روسیه این عملیات تروریستی را که از سوی سرویس اطلاعات اوکراین برنامه ریزی شده بود خنثی کردند.

در این گزارش آمده است که یک شخص حین تلاش شبانه برای کار گذاشتن بمب دست ساز در منطقه سربوخوف واقع در مسکو بازداشت شد.

سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که قرار بود بنا به دستور سرویس اطلاعات اوکراین، یک حفره بالای خطوط انتقال گاز ایجاد و بمب مذکور درون آن کار گذاشته شود. بعد از این عملیات شخص مذکور قصد داشت روسیه را ترک و به اوکراین برگردد.