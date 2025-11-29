  1. بین الملل
عملیات تروریستی در مسکو خنثی شد

نیروهای امنیتی روسیه از خنثی شدن یک عملیات تروریستی علیه خطوط انتقال گاز در اطراف مسکو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که نقشه عناصر تروریست برای اجرای عملیات علیه خطوط اصلی انتقال گاز در اطراف مسکو را خنثی کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی روسیه این عملیات تروریستی را که از سوی سرویس اطلاعات اوکراین برنامه ریزی شده بود خنثی کردند.

در این گزارش آمده است که یک شخص حین تلاش شبانه برای کار گذاشتن بمب دست ساز در منطقه سربوخوف واقع در مسکو بازداشت شد.

سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که قرار بود بنا به دستور سرویس اطلاعات اوکراین، یک حفره بالای خطوط انتقال گاز ایجاد و بمب مذکور درون آن کار گذاشته شود. بعد از این عملیات شخص مذکور قصد داشت روسیه را ترک و به اوکراین برگردد.

کد خبر 6671577

    • محمد IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      نباید در جریان استفاده مجارستان از گاز روسیه اخلال شود. با ارزوی تحکیم صلح و روابط روسیه با همسایگان خود.
    • سعید‌آریایی IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      هرعملیات‌تروریستی‌وابسته‌به‌یک‌شبکه‌جاسوسی‌ هست‌که‌این‌شبکه‌های‌جاسوسی‌مجهز‌به‌فناوریهای‌ ماهواره‌ای‌هستند امروزه‌نمیتوان‌با‌فناوری‌لیزر‌ونانو‌دوربین‌های‌این‌ ماهواره‌ها‌را‌کور‌کرد.به‌طوری‌که توان‌عکس‌برداری‌وفیلمبرداری.برایشان‌ناممکن‌شود

