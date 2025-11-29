به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «تنها کنار هم» به نویسندگی و کارگردانی امید میرزایی و تهیهکنندگی سعید خانی و انجمن سینمای جوانان رفسنجان، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بخش بینالملل از پانزدهمین دوره جشنواره آنتم در آمریکا شد.
جشنواره فیلم آزادیخواهانه آنتم، بهترین فیلمهای سال در مورد آزادیهای فردی و مدنی را معرفی میکند. این رویداد، به دنبال فیلمهای روایی و مستندهایی در مورد خوداتکایی، نوآوری، کارآفرینی، حقوق فردی و قدرت اقناع بر زور است.
فیلم کوتاه «تنها کنار هم» پیشازاین، موفق به کسب جایزه افتخاری چهل و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم لوکاس آلمان، جایزه ویژه هیئت داوران بیست و هشتمین دوره جشنواره زوم لهستان، جایزه بهترین بازیگری و کارگردانی جشنواره ایمدغاسن الجزایر، جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم صحرا تونس، جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم جشنواره مووی ولی ایتالیا، جایزه بهترین تدوین چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران، جایزه بهترین فیلم کوتاه بیست و سومین دوره جشن حافظ، جایزه بهترین کارگردانی و تدوین از هفتادمین دوره جشنواره راژیا و نامزد بهترین فیلم کوتاه جشنواره فجر (دوره ۴۳)، بهترین فیلم کوتاه جشنواره شهر (دوره ۹)، نامزد ۴ بخش مسابقه ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران (دوره ۴۱)، نامزد بهترین تدوین جوایز ایسفا شده و حضور در جشنوارههای لابور ترکیه (دوره ۲۰)، رجیو (دوره ۲۳)، وکس کانادا (دوره ۲۰) و اولدنبورگ آلمان (دوره ۳۶)، anthem Libertarian در آمریکا (دوره ۱۵) و فیلمهای ایرانی در استرالیا (دوره ۱۱) را تجربه کرده است.
در خلاصه داستان «تنها کنار هم» آمده است: در نیمهشبی زمستانی، ایست بازرسی بینراهی به مسافران یک اتوبوس مشکوک میشود. در میان مسافران، پسربچهای که تنها سفر میکند؛ توجه پلیس، راننده و مسافران را به خود جلب میکند.
علیرضا ثانیفر، پرهام غلاملو، صادق برقعی، محمد موحدنیا، سبا امیری، محمد رشیدی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند و پخش بینالملل اثر بر عهده سولماز اعتماد است.
عوامل «تنها کنار هم» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: امید میرزایی، تهیهکننده: سعید خانی و انجمن سینمای جوانان رفسنجان، مدیر فیلمبرداری: مهرداد افراسیابی، تدوین: پگاه احمدی، صدابردار: میلاد ملکی، صداگذار: زهره علیاکبری، دستیار کارگردان: محمد رشیدیفر، میثم میرزایی، مدیر تولید: بهنام روشن، طراح لباس: منیژه عزیزی، طراح صحنه: رامین کرد علیوند، طراح چهرهپردازی: هادی هاشمی، منشی صحنه: مهنیا محمودی، موسیقی: مهدی کرمی، لوگو: محمد روحالامین، پوستر: محمد شکیبا، محمد تقیپور، عکاس: محمدرضا عبدلی، و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
نظر شما