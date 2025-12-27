«تنها کنار هم» جایزه بهترین فیلم جشنواره باتومی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «تنها کنار هم» به نویسندگی و کارگردانی امید میرزایی و تهیهکنندگی سعید خانی و انجمن سینمای جوانان رفسنجان، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش بینالملل نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی باتومی در کشور گرجستان شد.
جشنواره فیلم باتومی BIAFF، در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد. بنیانگذار و برگزارکننده این رویداد «خانه هنری باتومی آرگانی» است و تمرکز این جشنواره بر سینمای هنری است. در این دوره، ۱۵ فیلم بلند و ۲۵ فیلم کوتاه از بیش از ۲۰ کشور بهنمایش درآمده است.
این جشنواره از ۱۳ تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۲۲ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در گرجستان برگزار شد.
فیلم کوتاه «تنها کنار هم» پیش از این موفق به کسب جایزه افتخاری چهل و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم لوکاس آلمان، جایزه ویژه هیئت داوران بیست و هشتمین دوره جشنواره زوم لهستان، جایزه بهترین فیلم بخش بینالملل از پانزدهمین دوره جشنواره آنتم در آمریکا، جایزه بهترین بازیگری و کارگردانی جشنواره ایمدغاسن الجزایر و جوایز دیگر بینالمللی و ایرانی شده است.
در خلاصه داستان «تنها کنار هم» آمده است: در نیمهشبی زمستانی، ایست بازرسی بین راهی به مسافران یک اتوبوس مشکوک میشود. در میان مسافران، پسربچهای که تنها سفر میکند توجه پلیس، راننده و مسافران را به خود جلب میکند.
علیرضا ثانیفر، پرهام غلاملو، صادق برقعی، محمد موحدنیا، سبا امیری، محمد رشیدی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند و پخش بینالملل اثر بر عهده سولماز اعتماد است.
عوامل «تنها کنار هم» عبارتند از نویسنده و کارگردان: امید میرزایی، تهیهکننده: سعید خانی و انجمن سینمای جوانان رفسنجان، مدیر فیلمبرداری: مهرداد افراسیابی، تدوین: پگاه احمدی، صدابردار: میلاد ملکی، صداگذار: زهره علیاکبری، دستیار کارگردان: محمد رشیدیفر، میثم میرزایی، مدیر تولید: بهنام روشن، طراح لباس: منیژه عزیزی، طراح صحنه: رامین کرد علیوند، طراح چهرهپردازی: هادی هاشمی، منشی صحنه: مهنیا محمودی، موسیقی: مهدی کرمی، لوگو: محمد روحالامین، پوستر: محمد شکیبا، محمد تقیپور، عکاس: محمدرضا عبدلی، و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
