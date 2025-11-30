  1. جامعه
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۸

تلفات سیل در جنوب تایلند به ۱۴۵ نفر رسید

با کاهش سطح آب و ادامه عملیات نجات، تلفات سیل شدید در جنوب تایلند به ۱۴۵ نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سخنگوی دولت، سیریپونگ آنگکاساکولکیات، روز شنبه در یک نشست خبری گفت که تلفات در هشت استان جنوبی گزارش شده است و سونگخلا با ۱۱۰ نفر بیشترین تلفات را داشته است.

به گفته وزارت پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی، سیل گسترده جنوب، با وجود کاهش سطح آب در چندین منطقه، حدود ۳.۵۴ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

هات یای، شهری که بیشترین آسیب را دیده است، شدیدترین بارندگی را در سال‌های اخیر تجربه کرد و دولت را بر آن داشت تا در استان سونگخلا وضعیت اضطراری اعلام کند تا عملیات تخلیه و نجات تسهیل شود.

