شمار قربانیان سیل در تایلند به ۳۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در جنوب تایلند، تعداد قربانیان به ۳۳ نفر افزایش یافت و بیش از ۲.۷ میلیون نفر در ۱۲ استان تحت تأثیر قرار گرفتند.

اداره مدیریت بحران و مقابله با بلایا تایلند (DDPM) اعلام کرد که سیل همچنین باعث شده است بیش از یک میلیون خانوار آسیب ببیند.

پس از شدت گرفتن شرایط، آنوتین چان‌ویراکول، نخست‌وزیر تایلند در استان سونگکلا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.

اداره هواشناسی نیز نسبت به بارش شدید باران و خطر وقوع سیل در چندین شهر هشدار داد.

باران‌های موسمی هر ساله از ژوئن تا سپتامبر در جنوب و جنوب‌شرق آسیا، معمولاً موجب بروز حوادث و بلایای طبیعی بسیاری در منطقه می‌شود.