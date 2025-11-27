به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مقامات تایلند روز پنجشنبه اعلام کردند که آمار کشته‌شدگان سیل در جنوب تایلند به ۳۳ نفر رسیده است، زیرا باران‌های شدید موسمی مداوم باعث آبگرفتگی گسترده شده است.

همچنین سخنگوی دولت، سیریپونگ آنگکاساکولکیات، در یک نشست مطبوعاتی گفت که تلفات در هفت استان جنوبی تأیید شده است و ناخون سی تامارات با ۹ نفر بیشترین تلفات را ثبت کرده است.

وی افزود که علل مرگ و میر شامل رانش زمین، برق‌گرفتگی و غرق شدن بوده است.

طبق اعلام وزارت پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی، بیش از ۹۸۰ هزار خانوار، که تقریباً ۲.۷ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، تحت تأثیر سیل ویرانگر قرار گرفته‌اند.

این اداره در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حال حاضر امدادرسانی اضطراری در سراسر منطقه در حال انجام است و مقامات قایق‌های کف‌صاف، پمپ‌های آب و کامیون‌ها را برای کمک به تخلیه افراد و تخلیه آب مستقر کرده‌اند.

در همین حال، ارتش تایلند نیروها، هواپیماها و نیروهای ویژه را برای کمک به ساکنان مناطق سیل‌زده بسیج کرده است.

اداره هواشناسی تایلند هشدار داده است که باران‌های شدید در منطقه جنوبی ادامه خواهد داشت و از ساکنان کوهپایه‌ها و مناطق کم‌ارتفاع خواسته است که نسبت به سیل ناگهانی و رواناب جنگل‌ها هوشیار باشند.