به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار آرانی مدیر کل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از برنامههای جدید سال جاری این مرکز، تربیت کنشگران حوزه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی است که با عنوان «فصل تعالی» فعالیت خود را از اول آبان آغاز کرده است.
مرتضی خدمتکار آرانی ادامه داد: بحمدالله اولین دوره «فصل تعالی» با استقبال خوبی مواجه شد و ۲۴۱۶ نفر از فعالان قرآنی کشور برای حضور در این برنامه ثبت نام کردند.
خدمتکار آرانی افزود: هدف اصلی این طرح، تربیت کنشگران حوزه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآنی است تا بتوان در آینده نزدیک شبکه ای از نیروی انسانی توانمند و مجهز به فناوریهای نوین را برای تولید محتوا و محصولات قرآن و عترت داشته باشیم.
خدمتکار آرانی همچنین اشاره کرد: در میان ۸ رشته اولین دوره فصل تعالی، هوش مصنوعی، قصهگویی و کنشگری در فضای مجازی بیشترین استقبال را به همراه داشته است و استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان و گیلان بیشترین ثبت نامی را داشته اند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای قرآن و عترت گفت: این برنامه آموزشی که با رویکرد توانمندسازی فعالان حوزه قرآن و عترت برگزار خواهد شد، به صورت تلفیق مجازی و حضوری برپا خواهد شد که جزئیات برنامه اجرایی آن در استانهای مختلف کشور بزودی اعلام میشود.
شایان ذکر است، در تاریخ ۴ آبانماه در آخرین جلسه کمیسیون فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآن کشور، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پوستر این طرح رونمایی شد و رسماً کار خود را آغاز کرد.
نظر شما